CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

30.04.2022 10:14
CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu ???????Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, emekli belediye başkanlarının maaşları arasında adaletsizlik yaşandığını belirterek, bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu ???????Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, emekli belediye başkanlarının maaşları arasında adaletsizlik yaşandığını belirterek, bu mağduriyetin giderilmesini istedi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlarının vatandaşa en yakın, toplumun en temel ihtiyaçlarını karşılayan, zaman ve mekan kavramı gözetmeden görev yapan seçilmiş kişiler olduğunu belirtti.

Halkın temsilcisi olan belediye başkanlarına görevleriyle orantılı özlük hakları sağlanması gerektiğini ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında, özellikle emekli belediye başkanlarının maaşları arasında ciddi bir adaletsizlik görülmektedir. Bağ-Kur'dan emekli olan bir belediye başkanı 2 bin 600 lira maaş alırken, SGK'dan emekli belediye başkanının aylığı bunun iki katına, Emekli Sandığı'ndan emekli belediye başkanının aylığı ise bunun 4 katına kadar çıkıyor. Ayrıca, 2008'den önce emekli olan belediye başkanları ile bu tarihten sonra emekli olanların maaşları ve tazminatları arasında da ciddi adaletsizlik bulunuyor. 2008'den sonra emekli olan belediye başkanları, 5510 sayılı Kanun'daki düzenlemeler nedeniyle hak kaybına maruz kalıyor. Kamuoyunda pek bilinmese dahi binlerce mağdur emekli belediye başkanı, 5 bin 300 liraya yükselen açlık sınırının yarısı ücretle geçim mücadelesi veriyor."

"Belediye başkanlığına kanuni, standart bir tanım getirilmesi gerekiyor"

Torun, 2009-2014 yıllarında görev yapan bir belediye başkanının, şimdi geçimini sağlamak için çaycılık yaptığına yönelik haberlerin kamuoyuna yansıdığını işaret ederek, "Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması, belediye başkanlığına kanuni, standart bir tanım getirilmesi gerekiyor. Belediye başkanları arasında ayrım yapılmamalıdır. İktidar bir an önce bu konuda adım atmalı ve yaşanan bu mağduriyeti gidermelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak konunun takipçisiyiz ve bu hak kayıplarının giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Torun'dan emekli belediye başkanlarının maaşlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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