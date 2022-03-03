CHP'li Veli Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle gittiği Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Veli Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle gittiği Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

03.03.2022 19:06
CHP'li Veli Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle gittiği Gümüşhane'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de bir seçim kaçınılmazdır, sandığın gelmesi lazım. Buradan derhal seçim çağrısını yapıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, " Türkiye'de bir seçim kaçınılmazdır, sandığın gelmesi lazım. Buradan derhal seçim çağrısını yapıyoruz." dedi.

Ağbaba, beraberindeki milletvekillerinden oluşan "CHP Esnaf Masası" heyetiyle ziyaret ettiği partisinin Gümüşhane İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, " Millet İttifakı'nın tek adamlığa karşı demokrasiyi, özgürlüğü savunan insanlar tarafından kurulan bir ittifak olduğunu" söyledi.

Bu ittifakta korku ve çıkar olmadığını dile getiren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ittifakın temel amacı, bütün ittifak ortaklarının da söylediği gibi, Türkiye'de barışı ve kardeşliği tekrar inşa etmek, tekrar siyasetçilerin saygınlığını kazandırmak. Onların söylemiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bizim deyimimizle tek adamlılık sisteminin Türkiye'ye neler getirdiğini hep birlikte gördük. Hem 16 Nisan referandumunda hem 24 Haziran seçimlerinde ifade etmeye çalıştık. Baştaki kim olursa olsun tek adam sistemi dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de büyümesini sağlayamayacağı, Türkiye'nin işsizliğin artacağını ve döviz kurlarının artacağını ittifak ortakları ile birlikte ifade etmeye çalıştık."

Ağbaba, ülkenin önemli bir kısmının 6 siyasi parti genel başkanının imzaladığı metinde hem fikir olduğunu belirterek, "Bu metnin Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını, tekrar Türkiye'yi yükselen bir ülke yapacağına, itibarlı ülke yapacağına inancımız tam. Buradan çağrı yapıyoruz. Derhal, biraz Türkiye'yi seviyorsanız, biraz fakiri fukarayı düşünüyorsanız derhal sandığı getirin. Türkiye'de bir seçim kaçınılmazdır, sandığın gelmesi lazım. Buradan derhal seçim çağrısını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Bedri Ağaç'ın konuşmasının ardından Ağbaba ve beraberindekiler, farklı gruplar halinde kent genelinde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Veli Ağbaba 'Esnaf Masası' heyetiyle gittiği Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Veli Ağbaba "Esnaf Masası" heyetiyle gittiği Gümüşhane'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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