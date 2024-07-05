CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

CHP\'li Yavuzyılmaz\'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO'luğuna getirildiğini iddia etti. Turhan'ın bakanlığı döneminde işletmeye 1 milyar 338 milyon araç geçiş garantisi verdiğini söyleyen Yavuzyılmaz "Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor" dedi. Öte yandan Turhan'ın aylık 1 milyon lira maaş aldığı da öne sürüldü.

05.07.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU İŞLETMESİ CEO'LUĞUNA GETİRİLDİ"

Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirildiğini öne süren Yavuzyılmaz, "Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda 'ilave araç geçiş garantileri' verdiğini belgeledik" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

"1 MİLYAR 338 MİLYON ARAÇ GARANTİSİ VERİLMİŞ"

Yavuzyılmaz iddiasını şöyle sürdürdü; "Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen 'ilave araç geçiş garanti sayısı': 1 milyar 338 milyon adet araç. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor." Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirilen Cahit Turhan'ın aylık 1 milyon TL maaş alacağı öne sürüldü.

CHP'Lİ YAVUZYILMAZ BELGELERİ DE PAYLAŞTI

CHP'li isim sosyal medya hesabından söz konusu belgeleri de paylaştı;

CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

Yavuzyılmaz garanti edilen 1 Milyar 338 Milyon adet araç sayısının hesaplanmasına ilişkin görselleri de paylaştı;

CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında

Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye, Marmara, CEO, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik: Öyle olmasa ülkenin ekonomisini misi batarmıydı eş dost akraba yağmaladılar ülkeyi 19 2 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Yolun sonu çukur... 17 3 Yanıtla
  • alos : BU GÖREVLER CUMHURBAŞKANINDAN DAHA MI DEĞERLİ? DEVLETİN BAŞININ ALDIĞI MAAŞA BAK, BÜROKRATIN ALDIĞI MAAŞA BAK. 4 1 Yanıtla
  • deyvani10 : ALLAH belamizi vermiş 3 0 Yanıtla

10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement