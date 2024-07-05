CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.
Turhan'ın Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirildiğini öne süren Yavuzyılmaz, "Bakanlığı döneminde, aynı işletmeye astronomik ve tutturulması imkansız sayılarda 'ilave araç geçiş garantileri' verdiğini belgeledik" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz iddiasını şöyle sürdürdü; "Bu şirketlere Cahit Turhan döneminde verilen 'ilave araç geçiş garanti sayısı': 1 milyar 338 milyon adet araç. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolundan 87 kez geçse bu ilave garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamıyor." Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi'nin CEO'luğuna getirilen Cahit Turhan'ın aylık 1 milyon TL maaş alacağı öne sürüldü.
CHP'li isim sosyal medya hesabından söz konusu belgeleri de paylaştı;
Yavuzyılmaz garanti edilen 1 Milyar 338 Milyon adet araç sayısının hesaplanmasına ilişkin görselleri de paylaştı;
Son Dakika › Politika › CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında - Son Dakika
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