Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi

02.08.2022 22:49
Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erzurum'daki esnaf ziyaretinde bir vatandaşın HDP tepkisiyle karşılaştı. CHP'nin HDP ile ittifak yaptığını ve 6'lı masada olduğunu öne süren vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Ben ayağı yere basmayan yanlış propagandalara inanmam" dedi.

TBMM'nin tatilde olması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı aldı. Bu sebeple CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bulunduğu Erzurum'da partililerle bir araya gelerek bir konuşma yapmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na HDP ile ittifak yaptığını ileri sürerek tepki gösterdi. CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu söyleyen vatandaş, Kılıçdaroğlu'na " Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu ise "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin. Benim dediğimi sen de söyle. " diye yanıt verdi.

Bu yanıt üzerine aynı vatandaş, "O zaman neden onlarla ittifak kuruyorsun 6'lı masa'da? Direkt çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun" ifadelerini kullandı.

Bu kararı tek başına veremeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini sürdürerek, "PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Ben ayağı yere basmayan yanlış propagandalara inanmam. Öyle bir şey yok. Anlaştık mı?" dedi. Vatandaş ise "Anlaştık" yanıtını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretinde HDP tepkisi! Vatandaşın sorduğu soruya bedduayla yanıt verdi - Son Dakika
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