İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle fotoğrafı çok tartışıldı. Kendi seçmen kitlesinden de tepkiler alan İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polemiğe girdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Tartışmalara konu olan İmamoğlu'na hem sanat camiasında hem Fenerbahçe camiasında tepkiler geldi. Bu gelişmelere karşı sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HAYATA KÜSSÜNLER, UYKULARI KAÇSIN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerine yer verdi.