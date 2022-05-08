İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın

08.05.2022 00:15

Karadeniz gezisinde gazetecilerle çektirdiği fotoğrafa tepkiler dinmeden Ali Koç ile polemiğe giren İBB Başkanı İmamoğlu tartışmalar konu olurken, şimdiye kadar sessizliğini koruyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle fotoğrafı çok tartışıldı. Kendi seçmen kitlesinden de tepkiler alan İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile polemiğe girdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Tartışmalara konu olan İmamoğlu'na hem sanat camiasında hem Fenerbahçe camiasında tepkiler geldi. Bu gelişmelere karşı sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HAYATA KÜSSÜNLER, UYKULARI KAÇSIN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bayramımızı bile karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk, halkımız yorgun. En büyük hırsızlığa yaşam enerjimizi çalarak imza attılar. Ancak maratonun son yüz metresindeyiz ve kazanıyoruz. Pes etme vakti değildir. Bırakın çeteler kaygılansınlar, hayata küssünler, uykuları kaçsın." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum CHP Kadın Kolları Son 1 Yılda 75 Bin Yeni Kadın Üye Kaydetti. Son Üye Kırçuval'a Rozetini Kılıçdaroğlu Taktı CHP Kadın Kolları Son 1 Yılda 75 Bin Yeni Kadın Üye Kaydetti. Son Üye Kırçuval'a Rozetini Kılıçdaroğlu Taktı

Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool'a şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Kırmızılar, sahasında Tottenham'la berabere kaldı
23:49 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
23:48 Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen turist gözaltına alındı
23:47 Siyaset gündeminin yoğunluğuna aldırmadı! Büyük Türkiye Partisi lideri ofisinde bilgisayar oyunu oynarken fotoğrafını paylaştı
23:44 Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! 30. kez mutlu sona ulaştı
23:17 Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı
23:16 Manchester United rezil oldu! Ronaldo ve arkadaşları Şampiyonlar Lige gitme şanslarını yitirdi
22:57 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 2023 seçimlerinde ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'na destek verecek
22:47 Meteoroloji uyarıda bulundu! Kuvvetli yağış yurdun bir bölümünü esir alacak
22:45 Domenec Torrent'in basın toplantısında konuştu! İşte Galatasaray taraftarını şaşırtan açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 00:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na tepkiler yükselirken, CHP lideri Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaşım yaptı: Bırakın çeteler kaygılansınlar, uykuları kaçsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement