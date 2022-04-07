CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

07.04.2022 10:26
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu. İftarı beklerken işçilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını dinleyerek iktidara geldikleri zaman ne gibi çözümler getireceklerini anlattı. - ANKARA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

YORUMLAR
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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