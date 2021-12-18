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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin" - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin"

18.12.2021 15:29

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Milliyetçi kardeşlerim, gelin CHP çatısı altına" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu;

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: " İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Milliyetçi kardeşlerim, gelin CHP çatısı altına"

KAYSERİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada; kendisini 'ülkücü' olarak görev insanları CHP çatısı altında toplanmaya davet etti. Kılıçdaroğlu ayrıca; iktidara geldiklerinde 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusunun 2,5 milyon düşeceğini de söyleyerek; "Rahat edeceksin Ekrem Başkan" dedi.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; vatanseverlerin ortak görüşünün Türkiye'yi huzura kavuşturmak olduğunu ifade ederek; "Görüştüğüm herkese şunu söylüyorum; bizim ülkeyi nasıl kaliteli ve nitelikli yönetebileceğimizi görmek istiyorsanız belediye başkanlarımızın uygulamalarına bakın' diyorum. Her belediye başkanımız başarılı performans sergiliyorlar. Biz bu performansı Türkiye genelinde sergilemek istiyoruz. O zaman içlerine biraz su serpiliyor, çözümün olduğunu görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmedi. O zaman yapmamız gereken geniş bir helalleşmeyi bu topraklarda hayata geçirmektir. Eski kavgalardan arınarak daha güzel bir geleceğe, daha güvenli bir geleceğe ve hepimizin memnun olacağı bir geleceğe toplumu hazırlamaktır. Bu bütün vatanseverlerin görevidir. İnancı ve yaşam tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatanseverlerin ortak görüşü; Türkiye'yi huzura kavuşturmaktır. Bu mücadeleyi yapacağız" dedi.

" Kayseri'den 1 milletvekili çıkarıp hiç belediye başkanı çıkaramıyorsak sorun bizde"

Kayserilileri daha fazla kucaklayacaklarını, kendileriyle daha fazla iletişim kuracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu; "Bu toplantıyı bir tek belediye başkanımızın olmadığı Kayseri'de yapıyoruz. Dün, belediye başkanı arkadaşlarım alanlara çıktı, çünkü biz Kayseri'yi seviyoruz. Eğer Kayseri'den sadece 1 milletvekili çıkarabiliyorsak ve hiç belediye başkanı çıkarmıyorsak sorun Kayserililerde değil, bizde. Kayserilileri kucaklayacağız, daha fazla geleceğiz, daha fazla iletişim kuracağız. Esnafın, çiftçinin, sanayicinin masasına oturacağız, siyasi propaganda yapmadan sadece soruları dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Milliyetçi kardeşlerim, gelin CHP çatısı altına"

Kendilerini 'ülkücü', 'milliyetçi' olarak tanımlayanları CHP çatısı altında toplanmaya davet eden Kılıçdaroğlu; "Bütün Kayserililere, bütün vatandaşlara ve özellikle de kendisini 'milliyetçi' olarak tanımlayan bütün ülkücü, milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum; milliyetçi arıyorsanız gelin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına tamamının milliyetçi olduğunu göreceğiz. Milliyetçilik vatanseverliktir, bayrağını sevendir, egemen güçlerin karşısında diz çökmeyendir. Milliyetçilik kavramı sıradan bir kavram değildir ve kimse unutmasın; altı okumuzdan birisi milliyetçiliktir" diye konuştu.

"Ekrem Başkan rahat edeceksin"

Çalıştayda projeleri hakkında da bilgiler veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; " Kayseri Sanayi Odası'nda anlattım, önemli bir projemiz var; Samandağı'ndan başlayıp Mersin'e kadar. Doğu Akdeniz'in ve hatta Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz Türkiye'yi. Doğu akdeniz2in karbon yataklarını Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndereceğiz. 5 yıl içinde Kayseri iki büyük Kayseri, Sivas iki büyük Sivas, Maraş iki büyük Maraş olacak. Hızla büyütececğiz. Nükleer enerji alıyorlar, KW KDV hariç 13,5 cent Dünyanın en pahalı enerjisini satıyorlar bizim sanayiciye. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, ürettiğimiz elektriğin maliyeti 5 centi aşmayacak. Bunu yapacağız, katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl,içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon düşecek. Ekrem Başkan rahat edeceksin" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız. Ekrem Başkan rahat edeceksin" - Son Dakika
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