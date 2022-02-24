CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Meclisi acilen toplamak gerekiyor" - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Meclisi acilen toplamak gerekiyor"

24.02.2022 12:35
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Meclisi acilen toplamak gerekiyor"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclisi acilen toplamak gerekiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclisi acilen toplamak gerekiyor. Montrö Antlaşması'na bağlı kalınması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşmak üzere Denizli'ye geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından buluşma programına katılan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon üzerine programının daha sonraki bölümünde yer alan Merkezefendi Belediyesi toplu açılış törenini iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldı. Programda Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesine başlattığı askeri operasyonu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Toplantıya biraz geç katıldığımı biliyorum. Bu nedenle hepinizden özür dilerim. Olağanüstü gelişmeler var. Ben de bu olağanüstü gelişmeleri izlemek zorundayım. Tarihin bana yüklediği böyle bir sorumluluk var. İttifakı oluşturduğumuz, kader birliği yaptığımız genel başkanlarla da konuşmak zorundaydım. Avrupa'nın göbeğinde nükleer güce sahip olan bir devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur. Hükümeti 2019 yılından beri uyarıyorum; 'Hükümeti bir başka ülkeye bu kadar fazla bağımlı kılamazsınız' diye. 2019'dan 2022'ye kadar ben söyledim ben dinledim. Kitap çıkardık ki tarihe not düşelim diye. Nükleer güce sahip bir ülke, nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye askeri kuvvetlerini sokuyor ve bütün dünya seyrediyor. Türkiye ne yapacak? Güvenlik Zirvesi toplanıyor. Akşama kadar Denizli'de olacaktım ama bu toplantıdan sonrakileri iptal etmek zorunda kaldım. Ankara'ya dönmek zorundayım" diye konuştu.

TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"TBMM'yi acilen toplayın. Ülkemiz açısından son derece stratejik bir süreci yaşıyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki turist göndermediği zaman perişan oluyoruz, doğal gaz göndermediği zaman perişan oluyoruz. Montrö Sözleşmesi'ne diğer ülkeler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de sadık kalması lazım. Montrö Antlaşması, Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemlidir. Ona bağlı kalmak, sadık kalmak da çok önemlidir. Birilerinin telkiniyle Montrö farklı uygulanmamalıdır. Bu konuda da hükümetin dikkatini çekiyorum. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur. Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken, böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?" - DENİZLİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Meclisi acilen toplamak gerekiyor

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Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli, Ukrayna, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Meclisi acilen toplamak gerekiyor' - Son Dakika


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