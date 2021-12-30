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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

30.12.2021 14:45
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığından randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bakanlık binasını ziyaret edeceğini işaret etmişti. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı binasına giden Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer'in, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerinin ardından, bakanlık binasına alınmadı.

"Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?"

Bakanlık binası önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa ona karşı çıkmasının en doğal ve insani görevi olduğunu söyleyerek, "Dün, bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?" ifadelerini kullandı

"Öğretmene haksızlık yapamazsınız"

Bütün anne babalara seslendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var hukuksuzluk var. Bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi" dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara, her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar şunu unutmasın; 'Görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.' Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın. Mesafeli durun diye söyledim. Bunu her yerde her ortamda söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır" diye konuştu. - ANKARA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

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Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı - Son Dakika


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