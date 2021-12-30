Üye Girişi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

30.12.2021 15:30

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığından randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere" ifadelerini kullanarak bakanlık binasını ziyaret edeceğini işaret etmişti. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı binasına giden Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer'in, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerinin ardından, bakanlık binasına alınmadı.

"Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?"

Bakanlık binası önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa ona karşı çıkmasının en doğal ve insani görevi olduğunu söyleyerek, "Dün, bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Bu memlekete yazıktır, günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar 'mülakatlarda artı 3 eksi 3 aralığında puan verilecektir' şeklindeki uygulama neden terk edildi?" ifadelerini kullandı

"Öğretmene haksızlık yapamazsınız"

Bütün anne babalara seslendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında vicdanı sızlayan 84 milyon adına sesleniyorum. Haksızlık var hukuksuzluk var. Bir feryat var. Benzer olaylar geçmişte olduğunda haksızlığa uğrayanlar Danıştay'a gittiler. Davaları açtılar. Danıştay mülakatlarda yapılan haksızlığı tescilledi" dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmene haksızlık yapamazsınız. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğradığına inanan bütün arkadaşlara, her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar şunu unutmasın; 'Görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.' Dürüst bürokratlar başımın üstüne. Onlara daha önce de söyledim. Haksızlıkların altına imza atmayın. Mesafeli durun diye söyledim. Bunu her yerde her ortamda söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı - Son Dakika


Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş         
15:35
Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor         
15:25
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na..         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada         
14:18
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18

Son Dakika Haberleri
15:30 Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı
15:25 Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor
15:22 Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
15:16 Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
15:14 Güldür Güldür'den beklerken Muharrem Sarıkaya skeci Azerilerden geldi
15:13 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 5 milyar 948 milyon dolar azaldı
15:09 İçişleri Bakanlığı yılbaşında alınacak önlemlerini açıkladı
15:04 Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı
14:59 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası
14:58 Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 15:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement