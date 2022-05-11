CHP lideri Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili son 11 yılı paylaştı: Suçlu Erdoğan ve Avrupa ülkeleri - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili son 11 yılı paylaştı: Suçlu Erdoğan ve Avrupa ülkeleri

11.05.2022 00:00

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin paylaşım geldi. Sığınmacılarla ilgili son 11 yılda yaptığı konuşmaları yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizdeki mültecilerle ilgili yaptığı " Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız." açıklamasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VE AVRUPA ÜLKELERİNİ SUÇLADI

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili son 11 yılda verdiği demeçlerin videosunu yayınladı. Ana muhalefet lideri sığınmacılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa ülkelerini suçladı.

"SIĞINMACILAR KONUSUNDA NETİM, GİDECEKLER"

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Kaçaklar ve sığınmacılar konusunda netim. Gidecekler. Bu konunun suçluları Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Ülkeleridir. Onların alavere dalavereleridir. Biz, muhalefete muhalefet olmayız. Bizim mücadelemizin muhatapları çok nettir." notunu düştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili son 11 yılı paylaştı: Suçlular Erdoğan ve Avrupa ülkeleri
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