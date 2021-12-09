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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da

09.12.2021 12:47
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da esnaflla buluşup, adliye önünde 276 gündür oturma eylemi yapan Şenyaşar ailesini ziyaret etti.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da esnaflla buluşup, adliye önünde 276 gündür oturma eylemi yapan Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, eşi ve 2 oğlu öldürülen kadının adalet aradığını söyleyerek, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak kentin simgesi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Buradaki balıklara yem atan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaraya giderek dua etti. Bölgedeki esnafı da ziyaret ederek sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen acı pul biber isotun tadına baktı. Kılıçdaroğlu, isotun çok acı olduğunu ancak eşinin yemeklerde bu biberi kullandığını ifade etti.

ADLİYE ÖNÜNDEKİ AİLEYİ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde eşi ve 2 oğlu silahlı kavgada ölen ve olayla ilgili tutuklanan oğlu için 150 yıl hapis cezası istenmesine tepki için 276 gün önce oturma eylemi başlatan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Emine Şenyaşar, ziyaretine gelen Kılıçdaroğlu'a sarılarak gözyaşı döküp Kürtçe yaşanan olayı anlattı. Emine Şenyaşar'ı dinledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, davanın takipçisi olacağını belirterek, "Adaleti beraber getireceğiz. Failler kimse beraber ortaya çıkaracağız. Siz adalet biz siyasi bağlantılarını bulacağız. Vicdanı olan herkesin ailenin yanında olması gerekir. Bu sıradan bir dava değil. Bu dava çocuklarını kaybeden bir annenin davasıdır. İnsanım diyen herkesin bu davaya sahip çıkması lazım. Bunun sağı, solu, partisi yoktur. Bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız" dedi.Suruç'ta yaşanan olayla ilgili davaya siyasi baskılar yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Burası peygamberler şehri ama adaletsizlik şaha kalmış. Nasıl olur böyle bir şey? Sorun adliyede çözülecek, hakim ve savcılar gelecek çözecekler. Bütün bilgiler ortada, kimse cesaret edip adım atamıyor. Neden? İşin içinde bir milletvekili var diye. Adalet, adalet, adalet kardeşim. Anne adalet istiyor. Elbette çocukları geri gelmeyecek ama yüreğindeki ateş soğusun istiyor. Biz bu davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.GÖBEKLİTEPE'YE HAYRAN KALDI Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi dolaştı. Ören yerindeki dikili taşları inceleyen Kılıçdaroğlu, buradaki görevlilerden Göbeklitepe ve yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin de bilgi aldı.


CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Oturma Eylemi, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da - Son Dakika


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