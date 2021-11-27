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CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması! - Son Dakika

CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!

27.11.2021 13:43
CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapılacak miting ile ilgili olarak, "Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş, mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingi için Mersin Valiliği'nin Cumhuriyet Meydanı talebini reddetmesi ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

"Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler. Ama bilmeleri gerekiyor. Biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz. Bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın. Erdoğan da çok iyi öğrensin. Geliyor gelmekte olan."

"BARIŞ AKADEMİSYENLERİ GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu bugün katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nda "Barış Akademisyenleri"ne dair de konuştu. Kılıçdaroğlu, bu konuyu "ayıp" olarak niteledi ve şu vurguları yaptı:

"Farklı düşünebiliyorsanız, o ülkenin hızla büyümesine en büyük katkıyı siz yapıyorsunuz veya yapacaksınız demektir. Orta Çağ'da bir kişi çıkıyor, 'dünya yuvarlaktır' diyor. Herkes dünyanın düz olduğuna inanıyor. Engizisyon mahkemesine götürüyorlar. Bugün farklı düşünmenin ne kadar değerli olduğunu gelişmiş ülkeler kavramıştır. Biz ise farklı düşünenleri hala cezalandırmaya devam ediyoruz. Barış Akademisyenleri, farklı düşündüler diye üniversitelerden attık. Niçin, niye atıyoruz, hangi gerekçeyle atıyoruz ve 21. yüz yılda yapıyoruz bunu. Kanun hükmünde kararname ile görevine son verilen; tabii savcılık soruşturma açmış takipsizlik vermişse, mahkeme beraat vermişse; bunların tamamının görevlerine iade edilmesi lazım, Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması lazım."

CHP Lideri'nden Mersin mitingi açıklaması!

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri'nden 'Mersin mitingi' açıklaması! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması! - Son Dakika
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