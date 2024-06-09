CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceğiz - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceğiz

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11 lira maliyeti olan buğdayın 9 lira 25 kuruştan satılmasının buğday üreticisini perişan ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı etkinlikte yeni bir mitingin duyurusunu yaptı. Özel, "14 Haziran Cuma günü CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz" dedi.

09.06.2024 14:10  Güncelleme: 14:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Kulalılar Derneği 12. Geleneksel Keşkek Günü programına katıldı. Buğdaya biçilen fiyata tepki gösteren Özgür Özel, buğday üreticileri için 14 Haziran'da büyük miting yapılacağını duyurdu. Özel, "Buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye'ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz" dedi.

"ÜRETİCİ PERİŞAN OLDU"

Keşkek üzerinden buğdaya verilen fiyatı eleştiren CHP Lideri Özel, "Bugün buraya 12. Geleneksel Keşkek Festivali'ni yapmaya geldik. Şunu bilmek lazım. Ne Türkiye'de işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe o kadar umutla bakabilen insanlar var. Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday hepimizin beslenmesindeki en önemli ögelerden biri olan ekmeğimizi yaptığımız temel besin maddemizdir. Ama bunu bir de üretenler var.

CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceğiz

"BUĞDAY ÜRETİCİSİ PERİŞAN OLDU"

Adana'dan Trakya'ya kadar hele hele İç Anadolu ve Ege'nin önemli bir kısmında buğday tarımı yapılıyor. Buğday geçen sene 8 lira 25 kuruştu. Geçen yıldan bu yana bütün girdiler yüzde 100'den fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Biçer dövere geçen sene dönümüne ne veriyorsa bu sene iki veriyorsun yine parayı beğenmiyorlar. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. 8 lira 25 kuruş olan buğdayı 9 lira 25 kuruş yaptılar. Maalesef böyle olunca 11 lira maliyeti olan buğday 9 lira 25 kuruştan satılmak zorunda olunca buğday üreticisi perişan oldu" dedi.

CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceğiz

"MİTİNG YAPACAĞIZ"

Buğday üreticisinin sesini duyurmak için Tekirdağ'da büyük bir miting yapacaklarını açıklayan Genel Başkan Özel, şunları söyledi; "Önümüzdeki Cuma gün CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye'ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ'a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz. Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken meydanlarda şunu söyledik… Bu seçimlerde pırıl pırıl adaylarla karşınızdayız. Onlara destek verin dedik. Bu desteği verirken particilik yapmayalım. Bu adaylar İzmir'in Türkiye ittifakının adayı dedik . Vatana, bayrağa saygılı olsun. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun. Kim varsa Türkiye İttifakı'nındır dedik. Eğer bizi birinci parti yaparsanız, iktidara büyük bir uyarı yaparsanız sizin sesinizi duyuracağız dedik. İstanbul'da atanmayan öğretmenlerle ilk mitingimizi yaptık. Emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara'da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor. Tekirdağ'da onlarla bir miting yapacağız. Türkiye'ye sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Biz varız, buradayız, sizin için mücadele ediyoruz."

CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ\'da buğday mitingi düzenleyeceğiz

Özgür Özel, Tekirdağ, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: 14 Haziran Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sabri İnce: Buğdaya zam isterken ekmeğin kaç liraya çıkacağını düşündün mü . 13 15 Yanıtla
    Ali Şeker: Uretilmese ekmek bulamazsin düşündümu? 17 2 Sabri İnce: Ali Şeker. "Üretilmesin " diyen yok. Bugün 10 tl olan ekmek fiyatı, buğday zammından sonra 15 tl olacağını bilin şikayet etmeyin . 7 11 Şevki Sünger: Sigaraya 70 TL veriyorsun. Bir çiftçi o buğdayı üretmek için neler çekiyor biliyor musun maliyetleri biliyor musun bilmem kimin vergileri bir çırpıda siliniyor. Yolsuzluk diz boyu. Geçmediğimiz köprülere para veririz ama üreticinin malına göz dikersiniz olacak şey mi bu 8 2 ????? ??: o zaman devlette maliyetlerini düşürdün maliyetlerine %100 zam yapacak üreticiye geldi mi bu soruyu soruyorsun! mazot,gübre,işçilik,tarla kirası,teknik araçlarının yedek parçaları,ilaçlama her şeye zam zam zam ama buğdaya gelince maliyetin altında fiyat! 0 0
  • Zerrin Karakütük: mitingi halk yapar siyasetin burada ne işi var halkın yanında görünüp bol keseden dağıtmak lafa gelince kolay iktidarda olsan yapamaz yada yapar ülkeyi kaosa sürüklerler 12 10 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: bekara karı boşamak kolaydır 8 7 Yanıtla
  • Veysel Çelik: Arpa mitingi ne zaman ben ona katılacağım :) 4 11 Yanıtla
  • Behzat: helal başkan mısır buğday arpa ve çiftçilikle uğraşan bütün öğreticiler perişan sesimizi duyurun 6 5 Yanıtla
    Yaşar Koldemir: kim perisan..her çiftçinin en az iki traktörü var.destekleme var.mazot desteği var. vergisi yok algısı yok... 4 5
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