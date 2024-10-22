CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücreti için rakam verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel "CHP tarafından da 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

22.10.2024 15:36
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılı asgari ücreti için de rakam veren Özel "30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2002 Aralık AK Parti döneminde dönenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin aldığı çeyrek altın sayısı yedi. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün yedi çeyrek altın alabilmek için 35 bin TL asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret üç çeyrek altın alıyor. Yedi çeyrek altın için 35 bin TL gerekiyor' dedi.

"30 BİN TL'NİN ALTINDA ÜCRETİ KABUL EDENLERLE GÖNÜL BAĞI KURMAYACAĞIZ"

Konuşmasının devamında ise asgari ücret beklentisini açıklayarak, 'Şimdi Türk-İş'e, Hak-İş'e ve DİSK'e; bundan sonraki süreçte, asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. CHP tarafından da 30 bin TL'nin altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı kurmayacağız. 30 bin TL'nin altında bir asgari ücret asla kabul edilemez."

CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi

Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel asgari ücret için rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • ömer özdaş:
    Sen gelde ver 30 bin lirayı sonra ımf den para bulup ödersin maaşları 52 97 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Asgari ücretin 30 bin olması onemli degilki ? Asgari 30 bin oldugun an firsatci mahlukatlar ayni anda evin kirasını gıdaya a dan z ye herseye zam yapacaktır biseler değişmeyecek yani ) 93 4 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    acaba sen iktidar olsaydın 30 TL yapar mıydınız. ???? 41 37 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Seninle işim olmaz.. Allahım biz ne yapacağız?.. 25 43 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Allah bu ülkeyi özellikle sizden korusun 25 34 Yanıtla
  • Bahri Tanyeri:
    Memura zam yapılmasın enflasyon yükselmesin . 41 14 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Biri şuna asgari ücrete artışın enflasyon olduğunu söyliyebilirmi? Asgari ücret ne kadar artarsa malum herkes işçi çalıştırıyor fiyatlarda onun 2/1 daha fazlası artar. Çünkü vergi vs. Kesintileri ile. Önemli olan fiyat İSTİKRARI ve denetim. 34 19 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Şunu hala öğrenemedi bu bos beyinliler. Asgari ücrete ne kadar zam gelirse hizmet sektörüne ve emtiya ya onkasar zam gelir yani örneğin 50 bin yaptık Diyelimm o zamanda bir ekmek 50 TL olur yani 2*2=4 18 15 Yanıtla
  • Bahri Tanyeri:
    Burda yorum yapan vatandaşlar için hava hoş tabi sizler asgari ücret almadıgınız için atıp tutuyorsunuz asgari ücretli zor durumda anlayın artım en ucız ayakkabı olmuş bin TL 30 1 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Ne 30 u babacim 25 i zor gorur bunlar 16 2 Yanıtla
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