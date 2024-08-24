CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli\'den geldi

Politika

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CHP lideri Özgür Özel, ayağı kırıldıktan sonra ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Gerçek Gündem'e verdiği röportajda, "geçmiş olsun" demek için ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını söyledi.

"AYAĞIM KIRILDIĞINDA İLK BAHÇELİ ARADI"

Özel, "Ayağımın kırılmasının ardından ilk telefon Devlet Bahçeli'den geldi. Çok sayıda lider, parti temsilcisi aradı. Can Atalay'ın oturumu için genel kurula katıldım. Orada da hemen herkes gelip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ayrıca meclis başkanı hem aradı, hem de o gün Meclis'te de yerinden inip yanıma geldi. Hepsi sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM'DEKİ "MAHMUD ABBAS" OTURUMUNA KATILAMAMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel ayağındaki kırık nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki oturuma katılamamıştı. Ayağındaki kırığın küçük bir şey olduğunu söyleyen Özel, daha sonra ortopedik destek alarak yürümeye başlamıştı. Özel, TBMM'deki Can Atalay oturumuna da ortopedik destekle gelmişti.