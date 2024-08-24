CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağı kırıldıktan sonra ilk arayan kişinin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi. Özel, "Çok sayıda lider, parti temsilcisi aradı. Can Atalay'ın oturumu için genel kurula katıldım. Orada da hemen herkes gelip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ayrıca meclis başkanı hem aradı, hem de o gün Meclis'te de yerinden inip yanıma geldi. Hepsi sağ olsun." dedi.

24.08.2024 10:06
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CHP lideri Özgür Özel, ayağı kırıldıktan sonra ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Gerçek Gündem'e verdiği röportajda, "geçmiş olsun" demek için ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aradığını söyledi.

CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi

"AYAĞIM KIRILDIĞINDA İLK BAHÇELİ ARADI"

Özel, "Ayağımın kırılmasının ardından ilk telefon Devlet Bahçeli'den geldi. Çok sayıda lider, parti temsilcisi aradı. Can Atalay'ın oturumu için genel kurula katıldım. Orada da hemen herkes gelip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ayrıca meclis başkanı hem aradı, hem de o gün Meclis'te de yerinden inip yanıma geldi. Hepsi sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi

TBMM'DEKİ "MAHMUD ABBAS" OTURUMUNA KATILAMAMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel ayağındaki kırık nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki oturuma katılamamıştı. Ayağındaki kırığın küçük bir şey olduğunu söyleyen Özel, daha sonra ortopedik destek alarak yürümeye başlamıştı. Özel, TBMM'deki Can Atalay oturumuna da ortopedik destekle gelmişti.

CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli\'den geldi

Meclis Başkanı, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, MHP, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selim Kayisi: Kurtlar vadisinde bir deyiş vardır. İlk kim ziyarete geldiyse o yaptırmıştır. 14 7 Yanıtla
  • ferhat eser: adam çıkmış koç Beşiktaşın ipini çeker diyor kardeşim koç ailesi Beşiktaşlı zaten arada bir tek ali koç fenerbahçeli çıkmış hasan arat şuanda ali koçtan daha zengin 2.5 milyar dolar servete sahip talha yelbuz efendi iyi oku 6 6 Yanıtla
  • Oooo: Mahmut Abbas meclise geldiğinde Ayağın elinde de olsa gelmeliydin! Siyasetçiler milletin hassas noktalarını bilmeli 2 4 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: çok üzüldüm,söylüyecek bişe bulamadım 2 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen: Kafan kırılmamış ona dua et ?????? 1 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Turuncu küpeler, sessizce zıplayan kaplumbağa pencerelerini kirazla süsledi. 2 1 Yanıtla

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