CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teklif ettiklerini belirterek "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok" ifadelerini kullandı.

01.06.2024 15:42  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Haziran'da düzenlenecek Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayının kim olacağı merak ediliyordu. Kulislerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında adaylık konusunda bir çekişme olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylarının İmamoğlu olduğunu belirterek parti içerisinde bir çekişme olduğu iddialarını yalanladı.

"ÇEKİŞME YOK, ADAYIMIZI İMAMOĞLU'DUR"

Gezi davasında hüküm giyen Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katılan Özel, yaptığı açıklamada "CHP'de kriz yok, CHP büyük bir başarı elde etti. Biz bütün partilerin temsil edilebileceği bir en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP'de olacak. Yönetirken geçen sene neredeyse yüzde 98 buçuğunu AK Parti ve MHP'li delegelere verdiler. Herkesin bu ekonomik güçten yararlanmasını sağlayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği başkanı adayımız, dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik. Mansur Başkan partimizin verdiği kararı destekleriz diyecek olgunlukta davranan biridir. Aralarında bir çekişme, rekabet yok. Adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'dur" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur

YAVAŞ'A DA GÖREV VERİLECEK

Açıklamasının devamında Yavaş'a da bir görev verileceğini ifade eden Özel, "Mansur Başkan'ın da Tarihi Kentler Birliği var. Öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz" dedi.

SEÇİM 5 HAZİRAN'DA

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Yerel yönetimlerdeki çoğunluğun 31 Mart seçimleri ile birlikte CHP'ye geçmesiyle birlikte de bir değişim yaşanması bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN BELİRSİZLİK VAR

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakının aday çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belli değil. 21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçiminde CHP'nin blok listesi 835 oyla seçilmiş, AK Parti ise 621 oy almıştı.

CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu\'dur

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can Dezen: Ekrem imamoğlu yakişir geleceğin cumhurbaşkani bence 2 8 Yanıtla
  • Can Dezen: Ekrem imamoğlu yakişir 2 7 Yanıtla
  • Mustafa null: Mansur Yavaş'a yakışırdı. 4 4 Yanıtla
  • Bu Kim: sahibiniz zaten o )) 2 2 Yanıtla

16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 16:28:48. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement