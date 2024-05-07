CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi

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Parti grubunda konuşan CHP lideri Özgür Özel, atanamayan öğretmenler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın yıllar önce Bülent Ecevit'i eleştiren sözlerine atıfta bulunan Özel, ''Sayın Erdoğan 22 yıl önce rahmetli Ecevit'i 'madem atamayacaktın niye mezun ettin 86 bin öğretmeni' derdi. Bugünlere geldik atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonu aştı'' dedi.

07.05.2024 14:29  Güncelleme: 14:33
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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde atama bekleyen öğretmenler vardı. Atama bekleyen öğretmenler üzerinden iktidara yüklenen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıl önce Bülent Ecevit hükümetine yönelik sözlerini hatırlatarak göndermede bulundu.

"ECEVİT'E EN AĞIR SÖZLERİ SÖYLEYENLER..."

Özel, "Sayın Erdoğan 22 yıl önce rahmetli Ecevit'i 'madem atamayacaktın niye mezun ettin 86 bin öğretmeni' derdi. Bugünlere geldik atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonu aştı. o gün Ecevit'e en ağır sözleri söyleyenler bugün atamadıkları öğretmenlere atanamayan öğretmenler diyor. Sanki öğretmenin kusuru varmış, kendi dahli yokmuş gibi" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN GENÇLERİN UMUTLARINI KIRDILAR"

"80 bin 68 bin atama beklenirken 20 bin mülakatlı atama söylediler" diyen Özel ayrıca, "O öğretmenlere geçen seçimden önce tüm kamuya alımlarla birlikte müfredatsız, KPSS ile alım sözü verdiler. Bunu seçim bildirgesine yazdılar ve ardından bu vaatle oy topladılar. Şimdi mülakatı kaldırmayız diyor. Ecevit, KPSS'yi getirerek kim sınavı başarıyorsa o atansın kayırmacılık kalksın, partizanlık kalksın, haksızlık kalksın, kayırmacılık kalksın, kul hakkı kalksın demişti. Bu arkadaşlar müfredat getirerek ayrımcılığı partizanlığı kul hakkı yemeyi kurumsallaştırdılar. İtirazlardan sonra söz verdiler oy topladılar ama şimdi mülakatı kaldırmıyorlar. 80 bin 68 bin atama beklenirken 20 bin mülakatlı atama söylediler. Bütün gençlerin umutlarını kırdılar, ailelerini yasa boğdular. biz atanamayan değil atanmayan her bir öğretmenlerimizin arkasındayız" dedi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hazine ve maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" dedi.

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3.263, özel eğitim öğretmenliği için 2.499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594, İngilizce için 968 öğretmen atanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Bülent Ecevit, Özgür Özel, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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