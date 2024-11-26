CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi

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Parti grubunda açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, iktidara ekonomi üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yapmasına atıfta bulunan Özel, "Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan, Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan, gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin" dedi.

26.11.2024 14:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Hükümete ekonomi üzerinden yüklenen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de çağrıda bulundu.

Özel, "Erdoğan en son bir buğday tarlasına gitmiş, bir de Tarım Kredi'nin marketine girmişti... Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan, Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan, gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin" ifadelerine yer verdi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Temel Karamollaoğlu'na bundan sonraki hayatında sağlık, afiyet diliyoruz. Yeni Genel Başkan Mahmut Arıkan'a da başarılar diliyoruz.

1 milyon öğretmenin hayalleriyle oynadıklarını, Milli Eğitim Akademi ile diplomalarını elinden aldıklarını gördük. Öğretmenler 5 ayrı şekilde istihdam ediliyorlar. İktidara geldiklerinde en düşük öğretmen maaşı 23 çeyrek alıyordu, bugün 8 çeyrek altın alıyor. 15 çeyrek çalındı. Yapılan tüm çalışmalar, vatandaşın yüzde 80'ini eğitimden memnun değil. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.

"NUMAN BEY'İN BU KONUDA SÖZÜ VAR"

İlk gelecek bütçe Meclis'in kendi bütçesi... Numan Kurtulmuş gelecek bütçeyi savunacak. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamıyor. İşten çıkarılınca ortada kalıyor. Numan Bey'in bu konuda sözü var. Hiçbir milletvekili itiraz etmez. Emekçi arkadaşlarımız için hep birlikte bu sorunu çözmeliyiz. İki elimizi kaldırarak oy vereceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNDE HERKES MAĞDUR"

Ekonomi kurmaylarımız Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Güçlü bir ekip geziyor. Özellikle 3 büyük deprem il için bir rapor hazırlandı. Hala konteynırda kalan esnaftan vergi isteniyor, mücbir sebepten dolayı 3 ay yerine 3 yıl uzatılmalı. 750 bin lira kredi, 750 bin hibe ile ev yapılması mümkün değil. 1 yılda 650 bin konut yapacağım dedi Erdoğan... Olmaz dedik, yapamazsın dedik. Sırf depremzedelerin oyunu almak için yalan söylediler. 130 bin konut teslim ettiler. Deprem bölgesinde herkes mağdur ama en çok Hatay mağdur. En az konut orada yapıldı.

"CHP YAKANINIZDADIR"

Biz 2000 yılında Çayırhan Madeni'ni altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz. Yeniden dirilmiş... İşçiler diyor ki burada yumurtlasın, Türkiye kazansın. Bu onurlu mücadele işçi sınıfının mücadelesidir. Sonuna kadar destekliyorum. Mermer ocağında 9 işçi kaybedildi... Buraya kapasite artış raporunu verenler suculudur. Verenlerden biri Kurum. Bilirkişi Kurum'u görünce sorumluluk yok dedi, kurtardı. O 9 işçinin vebali iki yakanızdadır, CHP'de yakanızdadır.

Bir yandan Filistin için ağlıyorsunuz, bir yandan da ticaret yapıyorlar. Önce inkar ettiler, sonra belgeler çıktı. Hiç utanmadan sıkılmadan da çıkıp İsrail'le ticaret bitti diyorlar. Araştırma yapmış saygın bir kuruluş. Toplumun yüzde 79,7'si İsrail'le ticaret devam ettiğine inanıyor. Bağımsız bir araştırma şirketi yapmış...

Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı, o açıklamanın arkasında olduğunu defalarca söyledi. Ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Biz diyoruz ki şehit gelmeyecekse, toplumsal mütabakata olacaksa Meclis'te görüşelim. Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şey yapmayacağız. Yankıoğlu, geçen hafta 34 şehit ve gazi ailesine gitti. Polis ve askerlerin derneğine gittim. Meclis'te şeffaf, hesap verilebilir, şehit aileleri de olursa, CHP'de işin içinde olursa destek veririz. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin, onların evet demeyeceği hiçbir şey demeyeceğiz. Buradan 22 yıl sonra seçim kaybeden iktidar çok iyi bildiği bir şey başladı.

"BİR AYDIR O PAZARTESİ GELMEDİ"

Artık bir rezaleti ifşa etmenin zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığında bakanlığa bir dilekçe yazdık. Bu grup her görüşten insanları ziyaret etti. Bu grup kime başvursa yazı gider. 28 gündür CHP Genel Başkanı, milletvekilleri ve yardımcılarımız görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Bir aydır o pazartesi gelmedi. Bakan telefonlara çıkmıyor. Bakan Yardımcısı diyor ki Akın Gürlek'e karşı ağır konuşuyorsunuz. Senin de o talimatı verenin de alnını karışlarım. Numan Bey Meclis Başkanı olarak nasıl çözemezsiniz?

Akın Gürlek bu Saray'ın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmemektedir. Bakan onun sicil amiridir. Bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir. 28 gün sustuk, be utanmazlar, Allahsızlar... Bundan sonra böyle, Saray'ın aparatlarına her Salı söyleyeceğiz. Adalet Bakanı olan kişi Çarşamba görüşeyim, bir izin vereyim diyorsun ya yazıklar olsun sana...

"ÖCALAN İÇİN BİR GÜNDE İZİN ÇIKACAK"

Yarın milletvekilleri DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak."

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi

Özgür Özel, Alışveriş, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 yıl önceki market alışverişi üzerinden yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik:
    Yahu halk ekepe ve tayfasının umrundamı onlar yağma talan ihale ve koltuk peşinde düşünsenize koskoca kabine toplantısı yapıldı konu çakar lambalar Ve çıkıp 50 kamera önünde çok önemli konu halletmişler havasıyla açıklama yaptılar ülkede bir sürü ciddi sorun varken söyleyeceklerim bu kadar tutturmuşlar öcalanı serbest bırakalımda öcalanda öcalan dönüp chp ye de demleniyor diyor ekepeli makarnacı torpilci kul hakkı yiyen makarna tayfası 23 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Özgür özel ekonomi konusunda sapına kadar haklı. Rakamlar ortada. Gidişat ortada. Sonuç ortada. Hangi partili olursan ol bu ülkenin ekonomisinin berbat yönetildiğini, halkın yüzde 90ının zorluklarla mücadele ederek yüzde 10luk zengin kesimin lüks yaşamına hizmet ettiğini kabul edin. Erdoğan sevdası uğruna ülkeyi bitirdiniz. Kocam da kocam sendromu diye buna diyorlar. 23 2 Yanıtla
  • emre:
    Sn. genel başkan iyi diyorsun hoş diyorsun ama böyle söyleyince de olmuyor ki. İcraat lazım, sizde elinizden gelenin en kuvvetlisini yapmalısınız ki bu fiyatlar düşmese de olduğu yerde kalsın artık. Gün bile değil artık sabah başka akşama başka fiyatlar görür olduk ne olacak halimiz. 4 5 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    bugüne kadar hiç sevmediğim insanların kendilerini konuşmaları çok doğru geliyor bana. vallahi ben değişmedim çarşı pazar bu kadar değişmişken hiç bir şey yokmuş gibi davrananlar değişmiş. yetmezmiş gibi hâlen gerçekleşen enflasyon değilde ön görülen enflasyon üzerinden maaş zamları konuşuluyor. Yeter artık yeter 6 0 Yanıtla
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