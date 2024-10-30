CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

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CHP lider Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki göstererek "Özer'in temiz kağıdı elimde... Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" dedi.

30.10.2024 14:51
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı 'Emek Örgütleri Buluşması'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"TEMİZ KAĞIDI ELİMDE"

"Özer'in temiz kağıdı elimde" diyen Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kendisine teşekkür etmesine de "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayız. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürün bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir" diye konuştu.

MÜLAKAT SİSTEMİNE TEPKİ

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine tepki gösteren Özel, "Bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendirmek önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel\'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ahmet eren Kacmaz:
    NEDEN GÖZ ALTINA ALINDIGI GİT BİR OKU DEGOLAMANLIK PEŞİNDESİNİZ HTS KAYITLARI VAR. CHP BİRTANE BİLE BEYAZ KİŞİ BULAMAZSINIZ 120 56 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Her şey ekepenin talimatı bunları çok gördük işe yaramaz bu algı operasyonları boş işlerle uğraşmayın ENFLASYON la uğraşın 40 70 Yanıtla
  • mehmed demir:
    Tem suçlarında Avukat mı güldürme :) Adi suçmu sandın Adan belki Kırmızi Katagorideki teröriste bilgi verirse be olacak..Kamunun her yerine girer bu başkan ya Kamu alanlarina nasil girilir çıkılır söylerse belkide Ankara saldırısını bunun gibiler bilgi veriyor Hainlik bu.. 64 24 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eğer savcı parti adamıysa gerçekten vahim bir durum ettikleri yemin nerde kaldı. 31 53 Yanıtla
  • Bulent Yagan:
    sicili temiz olan terör destekcisine bilgi verip diyaloğa giremezmi generaller feto ile vatanı vurmaya kalktı onlarında sicili temizdi guya 53 10 Yanıtla
  • cengiz ünlü:
    o elindeki Kagidi doldurmak icin yakalandi. Biktik artik bu tiplerden 46 15 Yanıtla
  • Sk 06:
    hainler baştaki çekemediler bahçeli demleniyor Habur rezaleti yapılıyor kimse unutmadı akp bekaa sorunu oldu zilliyetçi parti ile 16 28 Yanıtla
  • Yusuf Gülüm:
    Siyasi olunca suç özgürlüğü olamaz ve savcılar her yapılan işlemi sana bilgi vermek zorunda mı? 30 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ako beka sorunuydu ve bop gorevini yerine getiriyor 18 19 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    nerden aldın e devlet tenmi 24 9 Yanıtla
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