CHP lideri Özel\'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı 'Emek Örgütleri Buluşması'nda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"TEMİZ KAĞIDI ELİMDE"

"Özer'in temiz kağıdı elimde" diyen Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kendisine teşekkür etmesine de "Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun. Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayız. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürün bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir" diye konuştu.

MÜLAKAT SİSTEMİNE TEPKİ

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemine tepki gösteren Özel, "Bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Eğitim ve işçi sendikalarını güçlendirmek önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.