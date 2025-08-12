CHP lideri Özel\'den Bahçeli\'nin tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili çağrısına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

Özel burada gündeme dair yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin, "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalı" çağrısına yanıt verdi.

Özel, "Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve olması gerekeni hatırlatan açıklamaları var. Bu konuda dünkü açıklamayı da kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz. Devlet Bey'in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir. Çünkü bu Ak Toroslar çetesi, işi perişan etti Türkiye'deki hukuk sisteminin." dedi.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ, GAZİLERİMİZ, ONLARIN TEMSİLCİLERİ BU SÜRECE DAHİL EDİLSİN"

Özgür Özel'in burada yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün bir araya gelmemizin en önemli gerekçesi olan komisyonun çalışmalarına ve bizim bu komisyona bakış açımıza. Ülkede, bu komisyona CHP girsin mi, girmesin mi tartışmaları ya da komisyona girilmesinin yarattığı endişeler var. Şunu net olarak söyleyeyim: Her endişe haklıdır. Kötü niyetli spekülasyonları kastetmiyorum. Ama bir gazimizin, şehit ailemizin endişesi kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü alelade bir konu konuşmuyor, eşini, evladını, babasını kaybetmiş insanların hassasiyetlerini ele alıyoruz. Bu mesele ilk ortaya atıldığında şunu söyledim: Biz bu sürece destek veririz. Çünkü kimse, "Türkiye'de terör bitmesin, şehitler gelmeye devam etsin, kan aksın, gözyaşı olsun" demiyor. Cumhuriyetin kurucu partisi olarak tutumumuz şu: Ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil, Meclis'te konuşulsun ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri bu sürece dahil edilsin. Biz her şeye varız, ama sizin gözlerinizin içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz.

"BİZİM İÇİNDE OLMADIĞIMIZ KOMİSYONDAN KORKUN"

Zaman zaman bize "Komisyona girmeyin" dediler. Biz de dedik ki: "Bizim içinde olmadığımız komisyondan korkun." Çünkü o zaman ne olacağını bilemeyiz. Ama biz o komisyonda varsak, emekli astsubayın oğlu Murat Bakan orada görev yapacak. 11 kişiyle temsil ediliyoruz. Yankı Paşa milletvekili olmadığı için komisyonda yok, ama çalışmaları sizler adına yakından takip ediyor. Bugün saat 20.00'de komisyon toplanıyor. Saat 14.00'te arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yapacak. Biz sadece bugünü değil, 10, 20, 30 yıl sonrasını düşünerek hareket ediyoruz. Bu ülkenin şehit ailelerinin, gazilerinin "Boşuna mı can verdik, kolumuzu verdik?" hissine kapılacağı bir süreci asla kabul etmiyoruz. Ancak bir daha başlamamak üzere terörün bitmesi, silahların ortadan kalkması, çatışmanın geri gelmemesi için atılması gereken her adımı destekliyoruz. Bu, demokratik bir zeminde, herkesi kapsayacak şekilde yapılmalı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN ÜZÜLMEMESİ İÇİN BU KOMİSYONDA YER ALIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi, milletten gizli pazarlık yapılmaması, kimseden saklanmaması, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için bu komisyonda yer alıyor. Bu komisyon bu çerçevede çalıştığı sürece de yer almaya devam edecek. Şunu tekrar vurgulamak isterim: Sizlerin yapılarının bu komisyonda temsil edilmesi çok önemli. Elbette dernekler, vakıflar davet edilecek. Barolar Birliği, İnsan Hakları Vakfı, meslek odaları, sivil toplum örgütleri gelecek.

Şehit aileleri ve gaziler dinlenmelidir, evet, herkes dinlenmelidir. Ama sizler, istediğiniz gün, ister üç kişiyle, ister tek kişiyle, ister başkan düzeyinde, ister bir avukatla, ister konuya hakim bir başkan yardımcısıyla o komisyona gidip takip edebilmelisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün bu öneriyi komisyona taşıyor. Murat Bakan bu öneriyi sunacak. Herkese açık bir komisyon olmalı, ama sizin temsiliyetiniz daimi olmalı.

"TÜM TOPLANTILAR AÇIK"

Geçen hafta komisyon bir kapalı toplantı yaptı. Bunu en iyi sizler anlarsınız. "Şeffaf olacaktı, neden kapalı?" dediler. MİT Müsteşarı, uzmanlarıyla geldi ve sunum yaptı. MİT mensuplarını yabancı istihbarat örgütlerine mi deşifre edeceğiz? MİT, CHP'ye geldiğinde de personeli özel tedbirlerle binaya giriyor. Toplantının gizliliği, MİT mensuplarının can güvenliği için devletin talep ettiği bir tedbirdir. Ama bugün toplantı açık, tam tutanak halinde olacak. Bundan sonra da açık. Yarın bir gelişme olursa, MİT 15 dakika daha bilgi vermek için gelirse, yine kapanır. Onun dışında tüm toplantılar açık.

"TERÖR BİTECEKSE, KAYNAK YOK TARTIŞMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Birinci talebimiz, sizin daimi ve etkin temsiliyetiniz. İkincisi, Sayın Murat Bakan'ın sunacağı şekilde, Yankı Bağcıoğlu ve sizlerin hazırladığı 18 kanun maddesi var. Ayrıca polisimizin, askerimizin sorunlarının çözülmesine yönelik Murat Bakan'ın takip ettiği kanun teklifleri Meclis'te bekliyor. Terörsüz bir Türkiye'ye geçmek için adımlar atılırken, yıllarca bayrağın yere inmemesi için mücadele etmiş, canını vermiş olanların beklentileri komisyonda bekleyemez.Bu 18 kanun teklifinin eş zamanlı olarak gündeme alınmasını istiyoruz. Gaziler ve şehit aileleri için ne isteniyorsa, bunlar yapılmalı. Bugüne kadar "kaynak yok" dediler. Artık terör bitecekse, kaynak yok tartışmasını kabul etmiyoruz. Terör bitiyorsa, kaynak var. Bu kanunların komisyonun ana gündemi olması gerektiğini özellikle ifade ediyoruz.

"KİMSEYİ KOMİSYONU TERK ETMEKLE TEHDİT ETMİYORUZ"

Ya verilen sözler tutulmazsa? Sizin incineceğiniz bir yerde olmayacağımızı baştan söyledik. Kimseyi komisyonu terk etmekle tehdit etmiyoruz. Ama herkes şunu görsün: Başkanlarımız, üyeleri adına risk alıyor. Mustafa Işık Başkanım, "TBMM'de bir komisyon kurulursa, şehit aileleri ve gaziler olarak yer almak isteriz" demiş. Beyazıt Başkanım, "Davet ederlerse fikirlerimizi söylemekten geri kalmayız" demiş. Abdurrahman Yılmaz Başkanım, "Komisyona tüm partiler katılmalı, ne görüşüldüğünü bilmek isteriz" demiş. Başkanlar körü körüne karşı çıkmıyor, ama endişeleri dile getiriyor ve dinlenmek istiyor. Bugün o gün. Saat 14.00'te komisyon toplanacak.

"ELBETTE HEPİMİZİN FEDAKÂRLIK YAPACAĞI SÜREÇLER OLACAK"

Bu masa, bu sürecin en kıymetli masasıdır. Çünkü ben sadece konuştum. Ne kanım aktı, ne canım yandı, ne evladım öldü, ne kolum koptu. Ama bu masa bedel ödedi. O yüzden bu masanın rızasını alarak ilerlemek gerekir. Sizin masada oturacağınız, dinleyeceğiniz bir gündeyiz. Elbette hepimizin zorlanacağı, fedakârlık yapacağı süreçler olacak.

CHP, "Ben bu yerde yokum" deyip en yüksek tondan itiraz etse en büyük alkışı alırdı. Ama eleştiriyi göğüslüyoruz. Neden? Daha fazla şehidimiz olmasın, kan akmasın, ülkenin kaynakları doğru yerlere aktarılsın diye. Bütün endişelere saygı duyuyorum. Bütün kaygılara karşı müteyakkızız. Elimizi taşın altına koyarak samimi, dürüst ve tertemiz bir süreç yürütmek istiyoruz.



