CHP lideri Özel\'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek istediği ancak Adalet Bakanlığı'ndan 28 gündür yanıt alamadığını söyleyen Özel, iktidarın teröristbaşı Öcalan'la görüşülmesi için 1 günde izin çıkaracağını ileri sürdü.

Özel, yaptığı açıklamada "Yarın milletvekilleri DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: MARKETE GİDELİM

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunan Özel, "Erdoğan en son bir buğday tarlasına gitmiş, bir de Tarım Kredi'nin marketine girmişti... Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin" dedi.

KREŞ TARTIŞMALARI

Son günlerde iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren kreş tartışmaları da değinen Özel, " Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Dün açıklama yaptı, belediyelere bağlı kreş yazmıyor bizim metnimizde. Kurum kazansaydı her mahalleye kreş yapacaktı. İzmir'de yine 150 kreş yapılacaktı. CHP'nin açtığı kreşlerine saldırıyorlar. Hızla diğer kreşleri de açacağız. Açanların da alnından öpüyoruz" şeklinde konuştu.