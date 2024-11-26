CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

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Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek istediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın 28 gündür izin vermediğini belirten CHP lideri Özel, ''Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak'' ifadelerini kullandı.

26.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:36
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile görüşmek istediği ancak Adalet Bakanlığı'ndan 28 gündür yanıt alamadığını söyleyen Özel, iktidarın teröristbaşı Öcalan'la görüşülmesi için 1 günde izin çıkaracağını ileri sürdü.

Özel, yaptığı açıklamada "Yarın milletvekilleri DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı'na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: MARKETE GİDELİM

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunan Özel, "Erdoğan en son bir buğday tarlasına gitmiş, bir de Tarım Kredi'nin marketine girmişti... Biz Tarım Kredi'ye gittik, Erdoğan'ın 3 yıl önce aldıklarını tek tek inceledik. Erdoğan Tarım Kredi'ye gitsin aynı alışveriş yapsın etikete bakalım. Erdoğan gel beraber Tarım Kredi'nin marketine alışverişe gidelim, A Haber de çeksin" dedi.

KREŞ TARTIŞMALARI

Son günlerde iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren kreş tartışmaları da değinen Özel, " Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Dün açıklama yaptı, belediyelere bağlı kreş yazmıyor bizim metnimizde. Kurum kazansaydı her mahalleye kreş yapacaktı. İzmir'de yine 150 kreş yapılacaktı. CHP'nin açtığı kreşlerine saldırıyorlar. Hızla diğer kreşleri de açacağız. Açanların da alnından öpüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP lideri Özel\'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Esenyurt Belediye Başkanı, Adalet Bakanlığı, Ahmet Özer, Özgür Özel, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    Yav özgür Özel bey acayip bir parti yapınız var CHP'nin.!!! Akşama kadar "daha durun başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykeliniiii" diyen PKK destekçisi DEM'Lİ dostların ile geziyorsun, hasbihal ediyorsun, destek veriyorsun. Şimdi de çıkmış vatanseverlik TASLIYORSUN.!! Vallahi billahi CHP milli güvenlik sorunu bu ülke için. 45 92 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Allah gardimcin olsun durust baskan. Marketlere halkin icine onlar cikamaz. onlar sadece kavgadn dalasmadan nemalanirlar. Terorist basina her turlu ayricaligi yapar ama sana bana terorist derler. asil vahim olan hala onlara inanlar var. hani 2023 de lozan bitiyordu ? ucacaktik bilmem ne ? 69 33 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    YAPARSA AKP YAPAR ?? MERAK EDİYORUM AKP ÖCALANI MECLİSTE KONUŞTURURSA, AKP YE OY VERENLER BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER Mİ ?? 53 20 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Temiz,halkın adamı,düzgün Özgür başkan. 36 30 Yanıtla
  • Behzat null:
    Sürekli DEM Parti ile birliktesin. "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" diyen adamı ziyaret et, Teröre her türlü destek ver, sonra çıkıp bu açıklamaları yap. EDEP YA HU!!! 18 37 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    İktidar neler yapıyor neler … şimdi vakit sizin efendiler yiyin için gezin sizin için hesap günü çok çetin olacak … 38 11 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Adam demlilerle beraber diyorsun 40 bin kisinin katilini serbest bırakanlara ses cıkarmayacaksın yuh size vicdansizlar 37 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hala chp demle diyen geri zeklilar var. ulan sizin lideriniz apoyu Tbmm ye cikarqcagiz diyor. hic mi gocunmuyorsunuz. hala takim tutar gibi esseklemesine neyi savunuyorsunuz 33 7 Yanıtla
  • McA !:
    Akp v Mhp nin Teröristler ile işbirliği içerisinde olduğu kanıtlamıştır. Mhp zaten terör den beslenen bir parti v terörün bitmesini asla istemez çünkü terör biter ise mhp biter 18 8 Yanıtla
  • mert çelik:
    apoyu kım neden ıdam etmedı kı 8 0 Yanıtla
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