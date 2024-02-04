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CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'da yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti. Erdoğan'ın sözlerine ilişkin CHP lideri Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" ifadelerini kullandı.

04.02.2024 17:00  Güncelleme: 17:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı." tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu?" dedi.

ERDOĞAN: MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM ELE ELE VERMEZSE O ŞEHRE BİR ŞEY GELMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay ilçe belediye başkanlarını tanıttığı toplantıda, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra badı harabül Basra oldu." demişti.

CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın, 'Hatay garip kaldı' sözlerine sert tepki: Depremzedeye tehdit olur mu?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Özel, Erdoğan'ın Hataylılara siyasi şantaj yaptığını savunarak şunları söyledi: "Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem.

ÖZEL: DEPREMZEDEYE TEHDİT OLUR MU?

Ancak Erdoğan'ın 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?' ifadeleri; gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözler. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu? Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!"

CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hatay\'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın: Erdoğan bence herkese layık olduğunu söylüyor Hataylılarda öylesine izliyor 12 18 Yanıtla

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına tepki: Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez - Son Dakika
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