CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapan Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" dedi.

09.07.2024 15:43  Güncelleme: 15:54
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Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir numaralı gündem maddesi ekonomiydi. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Özel, vatandaşlara eylem çağrısında bulundu.

"ZAM İSTEYENLER AYAĞA KALKSIN"

Asgari ücrete zam ve emekli maaşlarında düzenleme yapılmamasına tepki gösteren Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçimle ile ilgili mesaj veren Özel, "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz.Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

ERDOĞAN'A 'UÇAK' YANITI

Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP'nin uçaklarıdır" cevabını verdi.

KADININ SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.

CHP lideri Özel\'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın

Asgari Ücret, Özgür Özel, Türkiye, Zam, Gündem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Taner Avcı: hiç bir zammı istemiyoruz.devlete değil fahiş fiyat yapanlara karşı biraz mücadele verin yeter 26 12 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Erken seçim 12 17 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Akp'ye oy veren asgari ücretliye de emekliye de acımıyorum, üzülmüyorum. 6 10 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: İzmir de yap bu eylemi herkes açar kapatır. ayık gezen yok sonuçta 11 4 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Ha şöyle.. 4 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: zam olsa ne olacak ozgur bey aktın kapılarımız kan oldu tayfun 5 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: reis adamın kredisi var. 50 bin ayda kredi ödüyor. Bu zam gelirse rahatlayacak. 3 0
  • Selim Kayisi: Ülke Beyaz Show'a dönecek. 7 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: zam almak alım gücünü artırmıyor işçi memur zam aldığı an Bütün piyasa fiyatları otomatikman artıyor yani Alım gücü aynı değişen bir şey sadece enflasyon artışı 6 0 Yanıtla
  • Ali yildirim: Yine bir eylem çağrısı, yine bir kaos ortamı 2 1 Yanıtla
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