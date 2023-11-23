CHP lideri Özel\'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım

CHP'de değişim süreci genel başkanlıkta Özgür Özel'in yolunu açtı. CHP'nin yeni genel başkanı Özel, daha önceki genel başkanların aksine ilk seçimini kaybetmesi durumunda genel başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Özel, Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu. Özel'e, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık eleştirildiği başarısızlıklara rağmen genel başkanlığı bırakmaması konusu da soruldu.

"İLK GENEL SEÇİMİ KAYBEDERSEM BIRAKIRIM"

CHP Genel Başkanı Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim. Delegeye sorarım, "başarılı mıyım, başarısız mıyım" diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. "Başarılıydık aslında" falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım."

Özel, İyi Parti ve HEDEP ile ittifak kurulup kurulamayacağı konusuna da değindi.

"İYİ PARTİ İLE İTTİFAK KONUSUNDA ÜSTÜME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

Her partiye sorumluluk düştüğünü söyleyen Özel, "İYİ Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Kimse bize mecbur değil. Ama ben benim seçmenime iş birliği yapmamayı ya da onun önünü tıkamayı anlatamam. O yüzden üstüme düşen ne varsa onu yapacağım." dedi.

"HEDEP İLE İŞBİRLİĞİ OLACAKSA KAMUOYU BİLECEK"

Özel, HEDEP ittifakı konusunda ise şunları söyledi:

"Siyasette arka kapı diplomasisi her zaman vardır ama sadece arka kapı diplomasisi ile ittifak ya da iş birliği olmaz. Bazen kapalı kapıları arka kapı diplomasisi açabilir. Bazen sıkılı yumrukları arka kapı diplomasisi açabilir. Ama bu, siyasette kalıcı ve ana yöntem olamaz. O yüzden eğer HEDEP'le bir görüşme yapılacaksa kamuoyu bunu bilecek."

"Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek." diyen Özel, "Kamuoyuna izah edemeyeceğimiz ve savunamayacağımız, utanç duyacağımız bir iş birliği içinde zaten olmayacağız." açıklamasında bulundu.