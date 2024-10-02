CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihaleye fesat karıştırma suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim." ifadelerini kullandı.

02.10.2024 22:44
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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihale nedeniyle 7 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim." dedi.

İMAMOĞLU'NUN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada dosya, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildi. Duruşma, Cumhuriyet savcısına mütalaa hazırlaması için dosyanın gönderilmesiyle ertelendi.

CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

ÖZGÜR ÖZEL: BU CEZAYI NORMALLEŞTİRMEMİZ LAZIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki dava ile ilgili tv100 canlı yayınında konuştu. Özel, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararının istinafta onaylanmasını beklediklerini belirtti. Özel, şunları söyledi: "Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var.

"BENCE SİYASİ YASAK İSTİNAFTA ONAYLANACAK"

Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

CHP lideri Özel\'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Yargıtay, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat:
    Sana asla devlet yönetimi teslim edilmez. S.Demirtaşın yaveri Ekrem.!! 54 46 Yanıtla
  • Bahatur:
    CHP 2028 20 49 Yanıtla
  • ahmet ak:
    ekrem büyük şehirde ne yaptı da başkan olunca ne yapar Allah korusun 35 17 Yanıtla
  • Celil Başer:
    inşallah CHP ye komple siyasi yasak gelir. muhalefet olmayı beceremeyen bir parti ülkeyi nasıl yönetir ALLAH fırsat vermesin başa geldiğiniz gün ABD ye satar ülkeyi 17 9 Yanıtla
  • Oooo:
    Başladılar yine. Hiç bir şey olmasa bile mutlaka bir şey olur 2028 de yine kaybeder:)) 11 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    qkp den kurtarin bizi yeteeeerrr. ulke batti. multeci yuvasi olduk. faiz babasi olduk. enflasyon anasi olduk. 7 7 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hala abd ye satar diyor. don bir meemlekete bak. multeci kampi oldu. abd usleri cirit atiyor. sarhos musun makarna yemekden beyin yanmis 4 5 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Sizin haber verme şeklinizi seviyim. Cümleyi öyle kesiyor ki haber tıklansın. 3 1 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Mustafa sağdic makarna ne kadar dert olmuş la sana adres at yollayim makarna yemek rakı içmekten iyidir ?? 2 0 Yanıtla
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