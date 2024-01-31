CHP lideri Özel\'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener\'e "Eskişehir" yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM Grup Toplantısında kendisine yönelik olarak kullandığı, "Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK Parti ile tuhaf bazı ilişkilerin olduğunu ifade eden çok ağır bir suçlama yaptı." sözlerine yanıt verdi. Özel, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim, bunun kimseye faydası yok.'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği Cem Eren Kültür Merkezi'nin açılışı ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u anma törenine gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eskişehir'deki konuşmasında, "İYİ Parti'den milletvekili seçilen kişinin AK Parti'ye katılmasını" eleştirdiğini belirten Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kendisi hakkında sarf ettiği eleştirilere yanıt verdi.
Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim, bunun kimseye faydası yok. Bir kez daha söylüyorum, muhalefete muhalefet etme gibi bir derdimiz yok." dedi.
Eskişehir ile ilgili söylediklerine de açıklık getiren Özel, "Ben, 'saray, geçmişte birlikte olduklarımızı birtakım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor' derken, Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum. Benim ne Kemal Bey'e sorma ihtiyacım var ne bir başkasına. Meral Hanım'ın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak CHP lideri Özel'in sözlerine tepki gösterdi.
Özgür Özel'in Eskişehir'de İYİ Parti'nin AK Parti ile "tuhaf alışverişleri" olduğunu ima ederek, "çok ağır bir iftira attığını" belirten Akşener, "Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu için kampanya hazırladık, partimiz yok. Eski Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'na sorun, Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP bir liralık yardım yapmış mı? Biliyorum ki cevabı 'hayır.' Sonra partimizi kurduk, nelerle karşılaştık herkes biliyor. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bize bir kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu, buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım." diye konuştu.
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CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
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Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'Eskişehir' yanıtı - Son Dakika
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