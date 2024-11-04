CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

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İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin ardından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" diyen Özel bugün görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmek için Mardin'e gideceğini duyurdu.

04.11.2024 10:38
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İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

ÖZEL'DEN KAYYUM KARARLARINA TEPKİ

Bakanlığın geçen hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine bugün ise 2 il ve 1 ilçe belediyesine kayyum atamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Özel paylaşımında "Bu sabah Türkiye'de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

BUGÜN MARDİN'DE AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul'dan saat 15.15 uçağıyla Mardin'e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek.

CHP lideri Özel\'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhamad Faeze:
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