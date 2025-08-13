CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler - Son Dakika
Politika

CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

13.08.2025 21:28
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Özel, "Topuklu efe diye hiç hak etmediği ünvanları vermişiz. Meğer kendinden korkarmış. Ey topuklayan efe o oylar CHP'ye verildi. Haram zıkkım olsun. AK Parti'ye kaçıyorsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Bayrampaşa'da miting düzenledi. Özel mitingde, CHP'den AK Parti'ye geçecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

ÖZEL: EY TOPUKLAYAN EFE, O OYLAR CHP'YE VERİLDİ

Çerçioğlu'nun kendinden korktuğunu söyleyen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu Topuklu Efe diye haksız ünvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun.

"YAZIKLAR OLSUN"

Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız. "

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Oğuz KILINÇ:
    dün "topuklu efe" deyip yalayıp yutuyordunuz oğlum ne oldu bir gece de 80 96 Yanıtla
    Ahmet erkil:
    yrrakli efeymis bizde yeni öğrendik napalim 22 11
  • Gökhan Ü:
    Namuslu siyasetçi önce görevini bırakır, sonra nereye isterse defolur gider.. Bu oy çalıp parti değiştirenlerin yaptığı ahlaksızlıktır, hak çalmaktır.. Bu insanlar, parti fark etmeksizin konuşuyorum, ki tarafta da gün yüzü göremezler.. 117 31 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    chp ye transfer olarak gelen vekliller kimin oyları ile geldi özel 95 46 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    milletvekillerini iyi partiye peşkeş çektin onu niye söylemiyorsun 94 32 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    heeeee siyaseti öğren özel ekreme sorsana ağlama 62 45 Yanıtla
    19921992**:
    hırsızlığını soruyorsun ak ampul 14 15
