CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası sokak eylemleri sürerken CHP lideri Özgür Özel'den tansiyonu daha da yükseltecek bir çıkış geldi. Özel, ''Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin'' dedi.

21.03.2025 13:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir çağrı geldi.

"POLİSE ZARAR VERMEDEN YIKIN GEÇİN"

Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı konuşmada bugün akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa çağıran Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" ifadelerine yer verdi.

"İLK SEÇİMLERİN CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU'DUR"

Sözlerinin devamında "Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü'ye, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir" diyen Özel şöyle devam etti: "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun."

İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO

Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:

  • Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
  • Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
  • Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.
  • Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

  • Suç örgütü yöneticisi olmak
  • Suç örgütüne üye olmak
  • İrtikap
  • Rüşvet
  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
  • İhaleye fesat karıştırmak
CHP lideri Özel\'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • Apple User:
    Diktatör Recep Tayyip Erdoğan ın emirlerini değil Anayasa Kanunlarını uygular ise ne Polis ne de Vatandaş zarar görmez 3147 623 Yanıtla
    Beni Adem:
    REİS'İN ELLERİNE SAĞLIK ???????? 34 9
    Benvekendim :
    Anayasa çalana göz yum mu diyor? Hırsıza sahip çık mı diyor? 33 3
  • murat aygun:
    al işte sonra niye terörist diyolar deniyor 396 1022 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    bunuda alın 514 899 Yanıtla
    Emir Konez:
    ülkenin yarısını alsın bakalım nereye kadar. herşeyi alıyorsun maşallah sende 12 10
  • Salih Gökçek:
    İç karışıklık çıkarmanın derdinde amaç bu 447 947 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Yahu Anlamıyorum Reise Diktatör Diyorlar Faşist diyorlar... hadi Reis Diktatör ol Bunların dediği gibi Ve Bize Bunların Liderinin Dediğini deeee. çıkın de bak ortada bir tane Vatan Haini Kalıyor mu 208 841 Yanıtla
    367236:
    Ben onların değil de senin vatan haini olduğundan şüphe ediyorum Burası demokrasi ile yönetilen bir ülke değil mi sana tek bir soru soracağım MHP'den istifa eden 3 tane altın kaçakçısı milletvekillerine niye bir şey yapılmıyor niye soruşturma açılmıyor bu ülkede adalet AK Parti ile MHP'ye işlemiyor mu Cevap 9 16
    AHMET YILMAZ:
    Sihim senide reyizinide 5 11
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