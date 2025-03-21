CHP lideri Özel\'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin

Yahu Anlamıyorum Reise Diktatör Diyorlar Faşist diyorlar... hadi Reis Diktatör ol Bunların dediği gibi Ve Bize Bunların Liderinin Dediğini deeee. çıkın de bak ortada bir tane Vatan Haini Kalıyor mu

367236:

Ben onların değil de senin vatan haini olduğundan şüphe ediyorum Burası demokrasi ile yönetilen bir ülke değil mi sana tek bir soru soracağım MHP'den istifa eden 3 tane altın kaçakçısı milletvekillerine niye bir şey yapılmıyor niye soruşturma açılmıyor bu ülkede adalet AK Parti ile MHP'ye işlemiyor mu Cevap