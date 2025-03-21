İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak bir çağrı geldi.
Beylikdüzü Belediyesi önünde yaptığı konuşmada bugün akşam iftardan sonra vatandaşları sokağa çağıran Özel, "Bütün Türkiye'yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin" ifadelerine yer verdi.
Sözlerinin devamında "Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü'ye, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir" diyen Özel şöyle devam etti: "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu'nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun."
Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel'den tansiyonu artıracak sözler: Polise zarar vermeden yıkın geçin - Son Dakika
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