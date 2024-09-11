Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği bir sokak röportajının ardından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN BİR ÖZÜR BORCU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Erdoğan, açıklamasında "Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onu konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tutarsızlıktır. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da affetmez. Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz" dedi.

"DİLRUBA ADINA ÖZÜR DİLERİM, ŞİMDİ SIRA ERDOĞAN'DA"

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Özel, "Ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

İkinci itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutukluluğu süren Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu oluşmadığından Kayserilioğlu'nun beraatine karar verdi.

Kayserilioğlu'nu "Halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Serbest bırakılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kayserilioğlu'nun 4 yıla kadar hapsi isteniyor.