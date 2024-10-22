CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı olan Diyarbakır'a geldi. Özel, Diyarbakır'da kalabalık bir grup tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı.

22.10.2024 22:34  Güncelleme: 22:52
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Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır'a geldi. Özel, şehirde Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

ÖZEL, DİYARBAKIR'DA KÜRTÇE ŞARKILARLA KARŞILANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayan Doğu ve Güneydoğu ziyareti başladı. Özel, ziyaretinin ilk durağı Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti. Özel, Doğu ve Güneydoğu'nun 6 kentinde yapacağı temaslara yarın Diyarbakır'da, kentteki kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelerek başlayacak.

CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

Özel, ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak.

CHP lideri Özel, Diyarbakır\'da Kürtçe şarkılarla karşılandı

Diyarbakır, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat Eserin annesi de orada 21 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Yok yanlışın var o benim yanımda 15 18 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Talat kardeşim yorulursan bana yolla bizim burada azman arkadaşlar var mutlu ederler Ferhat Eserin annnessini 14 16 Yanıtla
  • V. A.:
    Senin Allah belanı verisn 40 yıllık chp liyim tiksindirdin ya.. şu chp Atatürkçü ve milliyetçi olamaz mı yeter artık yA 13 11 Yanıtla
  • Gökhan Arslan:
    Biji Serok Mustafa Atatürk. Okadar. 12 10 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Talat kardeş iiyi yapmışsın bizim Mehmetçiğimiz her yerde olduğu gibi Ferhat Eserin annnesi konusunda da destan yazacaklardır. feroş hadi iyisin bir sürü kardeşin olacak 12 6 Yanıtla
  • Mugican:
    Ferhat eser nerede peki, annesini mi arıyor? hala yazmadı bişey! 9 6 Yanıtla
  • Kemsl:
    Bu açılım nerden çıktı şimdi? 6 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BİZİM ASKERI KOĞUŞA KOYDUM 3 5 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Sjsjssjjsj 0 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı - Son Dakika
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