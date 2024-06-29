CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

CHP lideri Özel\'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekoseli ceket giymesiyle ilgili yöneltilen bir soruya "47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Bir kere de biz giyelim dedik" cevabını verdi.

29.06.2024 12:06
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Son dönemlerde gerek yaptığı çıkışlarla gerekse siyasette normalleşe adımları konusunda yaptığı hamlelerle adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşiyle bir araya geldiği görüşmede giydiği ceketle dikkatleri üzerine çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekoseli ceket giydiği gözlenen Özel, konuyla ilgili yöneltilen bir soruya verdi.

CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM DEDİK"

Fatih Altaylı'nın programında ceketi giymesinde özel bir mesaj olmadığını ifade eden CHP lideri, "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim

AK PARTİ İKTİDARINDA ÖNE ÇIKTI

Türkiye siyasetinde ekose ceket, AK Parti iktidarı boyunca siyasetçilerin tercih ettiği bir model olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan gelenek Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Murat Kurum ve diğer bakanlarla devam etti. Hatta bir ara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu ceketi tercih etmişti.

Özgür Özel, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mehmet Yılmaz: herkes giyerde bi emekliler giyemez çünkü 10 bini bu cekete verse ne yiyecek aç kalır 54 5 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Suan sadece konuşmak için konuşuyorsun herkes ayağını yorganına göre uzatmayı biliyor zaten 16 33 Çengelköylü: 2024-2025 ERKEK KOLEKSİYONU MUHTEMELEN EKOSE TAKIMDAN OLUŞACAK GİBİ TEK CEKET HER İNSAN TENİNE UYUM SAĞLAMIYOR BENCE OLMAMIŞ YAKASINDA CHP Yİ TEMSİL EDEN ROZETİ YOK İÇİNDEKİ GÖMLEK UYUMLU DEĞİL PANTOLON OLMAMIŞ MIŞ MIŞ ÖZENTİLİĞİ OLMAMIŞ 7 3
  • Selami Karagülle: Erdoğan’ı sevmediklerini söylerler ama hepsinde de Erdoğan özentisi var 40 15 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Taklitlerinden sakinmak lazim 11 1
  • İhsan Alan: vallahi billahi yakışmamış bence rüküş 20 8 Yanıtla
    Çengelköylü: HEM RUKUŞ HEM KOPYA HAYATTA TEK SEVMEDİĞİM ŞEY ÖZENTİ ÖZENTİ OLMAYIN DOĞAL OLUN YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL YADA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN 17 4 Çengelköylü: İNANIN YOLDA GÖRSEM AKLIMA İLK GELEN MUHTEMELEN HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DERİM HANİ BİR KRAVAT AKSESUAR PETO CEP MENDİLİ YAKA ROZETİ TAKSAYDI O L A B İ L İ R D İ 9 2
  • Erhan BOSTAN: belediyeler çalışmazsa yeniden kaybedecek ler böyle giderse 22 5 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Aynen senin de giymen lazim ) eksik kalma 6 13 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'e ekoseli ceketi soruldu: 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz, bir kere de biz giyelim - Son Dakika
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