CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı

Politika

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara ve İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel, ellerindeki anketlere göre; iki ilde de seçimi önde götürdüklerini ifade etti.

"AÇIK ARA FARKLA BİTİYOR"

Özel, Sözcü televizyonunda yaptığı açıklamada "İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım'ın saat 7.00'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum. Ankara'da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜSÜ POLEMİĞİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Görüntünün il binasını satın almak için olduğu ortaya çıktı. Para sayan kişinin o gün Ekrem beyin danışmanı değil il başkanlığının saymanı, yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilincide olduğu ortaya çıkıyor. Ve hatta orasının bir AK Parti'li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor. Özetle şunu söylemek istiyorum; Erdoğan'ın bu konuda psikolojik bir üstünlüğü yok. Sokağın da böyle bir derdi yok. Seçim sonucuna etki ettiğini ileri süren bir kişi yok. Biz bu konuyu kesin bir dille yalanlıyoruz" şeklinde konuştu.