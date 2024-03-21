31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara ve İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Özel, ellerindeki anketlere göre; iki ilde de seçimi önde götürdüklerini ifade etti.
Özel, Sözcü televizyonunda yaptığı açıklamada "İstanbul için bu seçimde bizdeki anketler geçtiğimiz seçim gibi öyle yüzde 0,1 gibi farkla değil açık ara farkla bitiyor. Geçen seçimde Binali Yıldırım'ın saat 7.00'de seçim sonuçlarını kabul ettiği kadar bir farkla sonuçlanacağını düşünüyorum. Ankara'da seçim şimdiden bitti demek olmaz ama genel olarak gelen haberler Ankara'da Mansur Yavaş'ın farkı açarak bir sonuç alacağı yönünde" ifadelerine yer verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Görüntünün il binasını satın almak için olduğu ortaya çıktı. Para sayan kişinin o gün Ekrem beyin danışmanı değil il başkanlığının saymanı, yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Etrafındaki herkes gayet meşru bir iş yapmanın bilincide olduğu ortaya çıkıyor. Ve hatta orasının bir AK Parti'li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını istiyoruz. Tayyip bey de bu soruşturmanın seçime kadar bitmemesini istiyor. Özetle şunu söylemek istiyorum; Erdoğan'ın bu konuda psikolojik bir üstünlüğü yok. Sokağın da böyle bir derdi yok. Seçim sonucuna etki ettiğini ileri süren bir kişi yok. Biz bu konuyu kesin bir dille yalanlıyoruz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı - Son Dakika
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, Karabağlar'da 2 bin 500 kişilik iftar verildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Tugay, 'Aşımızı, ekmeğimizi bölüşelim. İyilikleri çoğaltalım ki dünya herkes için yaşanılabilir bir yer olsun' dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Vanlılar Derneği üyeleri ve otobüsçülerle bir araya geldi. Tütüncü, Antalya'da 15 yıl boyunca herkese dokunan projeler gerçekleştirdiklerini ve Büyükşehir Belediyesi olarak altın çağı başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim otobüsüyle Kepez ilçesinde vatandaşları selamladı ve otobüsçü esnafla bir araya gelerek ulaşım sorunlarına çözüm bulacaklarını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında 10 ayrı noktada 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuşadası mitinginde yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerini kazanmayı hedeflediklerini belirtti. Akşener, ayrıca ittifak sisteminin muhalefeti zayıflattığını ifade etti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, memleketi Bayburt'u ziyaret etti. Güler, "Başarıyla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir baskı ve yoğun bir tempoda aralıksız devam edecek" diye konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleyi sürdüreceklerini ve Türkiye'yi daha huzurlu bir yüzyıl yapacaklarını belirtti. Tunç, ayrıca yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarının merkezi hükümetle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi. Programda ayrıca AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer parti yetkilileri de konuşma yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?