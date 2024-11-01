CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine tüm belediye başkanları Esenyurt'taki miting için çağrılmış ancak Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Bursu Köksal CHP mitingine katılmamıştı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özel yaptığı açıklamada ''Hepsi haklı gerekçelerini bildirdiler. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız'' dedi.

01.11.2024 11:45  Güncelleme: 12:03
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katılmaması dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA VAR

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Eyleme katılmayan başkanların hepsinin haklı gerekçeler bildirdiğini ifade eden Özel, "Mansur bey bizimle aynı duygularla tertiplenmiş bir başka etkinliğe katıldı. Belediye başkanlarına 1 gün sonra şurada olun dediğinde her zaman imkanları olmuyor. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Belediye başkanlarımızın yüzde 60'ı katılamadı belki. Gelemeyenler daha çok. Bu, çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmamak sorumluluğundan" ifadelerine yer verdi.

Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Daha önce planladığımız gibi, bugün Antalya'da kampta olacaktık. Ancak Türkiye'nin gündemine atılan bir bomba, demokrasiye vurulan bir hançer, siyasete vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. MKYK'mızı Esenyurt'ta topladık dün. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi olmak üzere önümüzdeki bütçe takviminde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz.

Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Yarın 31 Mart seçimlerinden sonra gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra 1. olmasını, bunu muhafaza edip geliştirerek devam etmesinin nasıl mümkün olduğunu konuşacağız. Pazar günü de daha çok bütçe görüşmeleri odaklı ve vatandaşa bütçenin doğru aktarılmasıyla ilgili etkili, net ve sert siyasetin nasıl takip edileceğini konuşacağız.

"ESENYURT'U BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bir gözümüz Silivri'de, elimiz, kulağımız Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz boş bırakmayacağız.

"BİR KENTE YAPILAN HER KÖTÜLÜK..."

Esenyurt, CHP tarafından yönetilirken 2004'te AK Parti tarafından kazanıldı. Son günlerde sosyal medya paylaşımıyla da gündemde olan Necmi Kadıoğlu'na yönettirildi. 100 binin altına teslim ettik, 1 milyon nüfusla geri aldık. Esenyurt kent suçları müzesi gibidir. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt'a yapılmış. Küçük parsellere sınırsız katlar verilmiş, blokların arasından rüzgar geçemiyor. O rantın AK Parti tarafından bile bile kente karşı işlenen suçlara sessiz kalındığı bir yer Esenyurt. Esenyurt'un canına tak etti de 2019'a bize verdiler.

Necmi bey 2017'de istifa ettirilmişti. Hakkında bir yargılama duymadık. Şimdi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geliyor, 'Geri geliyoruz' diyor. Evet geri geldiler. Bize verilmesini hazmedemediler. İlk fırsatta geldiler; yalanla, dolanla, iftirayla, 10 yıldır parti üyemiz olan bir kanaat önderini, profesörü bölücü örgüt üyesi diye yaftalayıp Silivri'ye koyup sonra oraya belediye meclisinden vekil seçmek yerine sadakatinden emin oldukları, suç işletebilecekleri birini getirip buraya kayyum diye atadılar.

Kente suç işlemeye, rantı yönetmeye geliyor. Bütün Esenyurtlular biliyor ki 100 bin nüfuslu Esenyurt 1 milyon nüfuslu yapılırken o kirli ilişkilerle oldu. Esenyurt bir kent suçları müzesidir, kurucusu da Adalet ve Kalkınma Partisi siyaseti, AK Parti belediyeciliğidir. Beylikdüzü ile Esenyurt sınırdır, arasında uçurum vardır. Çünkü birini kenti sevenler, birini kenti sömürenler yönettiği içindir.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI

Sine-i mililet tartışmaları sosyal medyada her kriz anındaki popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, çıktık konuştuk. Ben Kemal beyin de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Kemal beye cevap değildi aslında. Sine-i millet el yapımı bomba gibi siyasete, sine-i millet tartışması tuzaklıyorlar. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine- milleti savunmak tuzağa düşmektir. Kendisi de bilir ama maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var, sayın genel başkanın iletişimine katkı sağlayan. Sonra Genel Başkanın Fikret Bila'ya düzeltmesini gördüm, 'Erken seçim istiyoruz demek istedim' diye. O doğru."

CHP lideri Özel, Esenyurt\'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt Belediye Başkanı, Mansur Yavaş, Tanju Özcan, Özgür Özel, Ahmet Özer, Esenyurt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • fatih mazlum:
    Basbayagi teror destekcisi olmadiklari icin gelmediler iste kivirma 193 42 Yanıtla
  • Tony Montana:
    CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ BAŞBAKAN TANJU ÖZCAN VAR BİR HAYALİMİZ !!! 86 99 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Biz de yedik,bizim liderimiz inşallah Mansur başkan çünkü adam gibi adam kesinlikle eko değil 102 43 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    hehe bizde yedük ama burcu hanımı birkez daha takdir ettim chp'de az bulunan insanlardan kendisi helal olsun sana burcu köksal bin yaşa hemi 80 14 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    Fox Now ,Halk tv, Sözcü ,cumhuriyet neden gelmediklerini de haber yapsanıza yapamassınız niye sizde sizde yandaş fondaşsınız Lafa gelince tarafsız medya 61 9 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ÖNCE ÜLKEDEKI GAZETECİLER LİYAKATLİ OLMALI,,, BAŞLIĞA BAK HABERİN İÇERİĞİNE BAK,, ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN İNŞALLAH 47 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Ahmet Özer kefil olmayacağım biri " ( Bolu bld bşk Tanju Özkan) . Aynaların karakter gösterme gibi özelliği yok ki Aynaya baksan Özgür Özel. 42 2 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Civciv usta gene bi bahaneler buldu demiyor ki adami sevmedikeri için gelmemişler şimdi başka bir bahane yapıyor vah özgür usta vah ne olacak senle halimiz ?? 39 3 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Terör seviciligi bırakıp teröristlerle aranıza mesafe koyun artık bahçelide ile Tayyip bi gitse mis 23 7 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    3 kişi denmiş başlıkta ama Özgür Bey yüzde 40 oranında gelmedi diye açıklama yapıyor. Habercilik yerlerde. 25 1 Yanıtla
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