CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız

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Partisinin grup toplantısında teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel, ''Asıl karın ağrıları, Mustafa Kemal. Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler. Madalya taktıkları teğmenlere saldırıyorlar. Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız'' ifadelerine yer verdi.

19.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:44
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Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin sorumluların disipline sevk edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"GERİCİ KAFA HAREKETE GEÇTİ"

Özel, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teğmenler Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez 3'ünün de birincisi genç kadın teğmenler. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O 3 kadının birinci olmasını hazmedemediler. İşte bu törende 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dediler diye teğmenlere önce bir şey olmadı. O Hizbullahçı kafa, gerici kafa harekete geçti. 8 gün sonra Tayyip Erdoğan elini sıktığı, hatrını sorduğu, madalyasını taktığı o birinci kadın teğmen başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Soruşturmalar, haberler, darbeci diyenler... Suç güya emre itaatsizlik, disiplinsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri.

"MESELE 28 ŞUBATLIK MESELE DEĞİLDİR"

Güya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyince 28 Şubat oluyormuş. Mustafa Kemal 10 Kasım'dan beri buramızda, 28 Şubat'ta yok. Bu teğmenler, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyecekti de 'Tsikopis'in askerleriyiz mi diyecekti? Bu mesele 28 Şubatlık mesele değildir. Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama 15 Temmuz'da gördük Fethullah Gülen'in askerleri ne yaptı.

O yüzden 14 yıl önce Balyoz kumpasında 'Kumpas kuruldu' derken, o gün kumpası kuranlarla ülkeyi yönetenler etle tırnak gibiydi. Liyakata değil, sadakata bakanlar bu ülkeye felaketi yaşattılar. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin askerlik kadar vatan, millet borcudur.

Darbe yapılanması çıkarmak kötü bir siyasi hesaptır. Her teğmen rütbesini taktığı gün Genelkurmay Başkanı olmayı hayal eder. Atatürk'ün teğmenlerinin hedefi bu millete en üst noktada hizmet etmektir. Bordo Berelilerin mezuniyet töreninde yeminde unutmuşlar. Bir fırsatçı ordusu var ki, Mustafa Kemal'in ordusuna FETÖ'yü enjekte eden zihniyet, Mustafa Kemal'in askerleri yerine hastalıklı hücreleri enjekte etmek istiyor.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE O TEĞMENLERE TÖREN YAPACAĞIZ"

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; hepinizin evladı var. Bu çocukları ihraç etmek, okul birincisi kolay mı yetiştirildi? Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız. Geçmişte de sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkarız. İktidar olunca haksızlıkla atılan kim varsa geri alırız. Bu arada geçen süre onlara çok şey kaybettirir. Atma, yapma, kul hakkına girme. Girersen günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız, engel olanları emekliye yollayacağız."

CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız

Özgür Özel, Politika, Teğmen, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Günü geldiğinde o atılan teğmenlere tören yaptıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Çuvaldız:
    askeri disiplin ordunun kırmızı çizgisidir, gereken yapılmıştır, o dediğin günün gelme ihtimali sıfırdır (.) 68 28 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Bunlar feto dan çok daha tehlikeli 53 18 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    putcular in hepsinderhal Peygamber ocağında atilmali 44 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Bu aziz millet buna izin vermez. Ordu Müslüman Türk milletinin ordusudur ve bunu savunmak size düşmez özel bey 45 15 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Zaten yakında hepsi CHP de işe başlarlar toplu bir tören yaparsınız 47 7 Yanıtla
  • Murat:
    Sen anca PKK destekçisi DEM/HDP'li dostlarına TÖREN YAPARSIN.!! Bu CHP geçen haftalarda 10 Kasım kutladı demi.! Hikâye bu kadar 42 11 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Zaten yakında hepsi CHP de işe başlarlar toplu bir tören ya 33 8 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Millet vekili yaparsın 31 6 Yanıtla
  • yavuz d:
    2000 yildir devam eden turk devlet gelenegini unutup sanki turkler dunyaya 1923 de gelmisler gibi konusmaniz yok mu zihniyetinizi emi.Benim gozumde Ataturk un Fatih sultan mehmetten Osman gaziden ,Alparslan dan Oguz kagandan hic bir farki yoktur saygiyida sonuna kadar hak ediyorlar ama oyle 100 yildir oyle bi algi yaptilarki sanki daha once tarihimiz kahramanlarimiz yokmus gibi 29 4 Yanıtla
  • Samet ARSLAN:
    Ümit özdağıda al yanına oda suriyelilerle tören yapsın 23 6 Yanıtla
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