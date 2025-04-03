CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacaklarını söyledi.

03.04.2025 16:49
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU İÇİN HER HAFTA SONU ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ

Partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya değinen Özel ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için her hafta sonu özgürlük mitingi yapacaklarını söyledi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ASIL KURULTAY KONUŞMASINI DIŞARIDA YAPACAĞIZ"

"Kurultay'da tek gündem var. O da başkanlık seçimleri. 81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır.

"VATANDAŞIN BİR SONRAKİ TERCİHİNE DARBE YAPILMIŞTIR"

19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır.Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır. Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır.

"KAYYUM REZALETİNİ GÜNDEME GETİRENLERE GEREKLİ CEVABI VERECEĞİZ"

Geldik bu işin başka noktasına. Ekrem Başkanı terör ile yolsuzluk ile itham ettiler. Her şey herkesin gözünün önünde oldu. Her hafta sonu Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız. Kayyum rezaletini gündeme getirenlere gerekli cevabı vereceğiz. Adil Karaismailoğlu yapısı darbe başarılı olsa İBB Başkanlığı'na getirilecekti. Darbenin üst kademe listesi başarılı olsa neler yapacağı bellidir.

"BÜTÜN TÜRKİYE GEÇTİ ARKASINA"

Ayşe Barım niye alınmış onu da görüyorsunuz. Gazeteciler niye alınmış hepsini görüyorsunuz. Bir gün bir şey yapacağız kimse sokağa çıkamasın. Şimdi buradan bir yeni büyük meseleyi kayda geçirmek üzere karşınızdayım. Öyle bir yakalandılar ki. Onun hedefi Ekrem İmamoğlu idi. Bütün Türkiye geçti arkasına. O kadar aceleye gelmiş ki MASAK raporu bomboş. TRT'den canlı yayın bütün yargılama. Ekrem Başkan'ı tutuksuz yargılayın. Ekrem Başkan'a soruları sorun cevapları millet duysun. Her şey üç tane ağaç isimli oduna dayanıyor. Orası tıss, hiçbir şey yok. Bazı gerçek tanıklar var. Şimdi de yalancı tanık teklifleri yapılıyor. Şu anda TRT'den bakanlıklardan AA gibi kurumlarla çalışan kurumlardan geçmişe yönelik beyan verin diyorlar. Bu insanlar sıkıştırılıyorlar.

CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu\'na özgürlük mitingi yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Enver Atabey:
    Hırsıza özgürlük mitingi 72 27 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Her hafta kendilerine guldureceklermis sıkıntı yok guleriz eglenmeye ihtiyacimiz var birazda:) 61 24 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çıktı gene 59 20 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    bu nasıl anlayış. TC. savcısı soru soruyor, beyefendi ben bu soruyu muhatap almıyorum diyor. adam 3 tane villayı ihale karşılığı almış işte. tabiiki suçu varsa cezasını çekecek, siz istiyorsunuz diye ccesasız mı kalacak… 57 20 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sonuna kadar ...ekrem imamoğlu yalnız değildir 24 39 Yanıtla
  • Behzat null:
    Koca CHP işi gücü, memleketi, partiyi bir tarafa bırakıp bir hırsızla ilgilenir oldu. YAZIK!!! 39 18 Yanıtla
  • Yavuz Selim Ayyıldız:
    Yolsuzluk ,rüşvet, hırsızlık sahte evrak Bunların üstüne örtmek için elinizden geleni yapıyormuş ama bu yargı size izin vermeyecek. Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin 37 15 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bu halk fakir siz parise gittiniz konserler verip milyonlarca lirayı hiç ettiniz yolsuzluk yargıda onada müdehale etmeye çalıştınız o deliler ile hırsız biri serbest bırakılabilir mi o zaman tüm hırsızları serbest bırakın konser paraları patis masrafı yolsuzluk zararı nı geri verin alın hırsızınızı 34 15 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    boş işler partisi, gidin çalmadan iş yapın 31 15 Yanıtla
  • nesha512:
    Arkandayiz ???????? 12 20 Yanıtla
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