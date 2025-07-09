CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına Cumhur İttifakı'ndan peş peşe olumlu yanıtlar geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel el yükseltti. Sancaktepe mitinginde konuşan Özel, yargılamaların diğer televizyon kanallarında da canlı yayınlanmasını istedi.
Özel, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli yargılamanın uzadığını canlı yayını kendilerinin de kabul ettiğini söyledi. O zaman hodri meydan biz kanun teklimizi 9 Mayıs'ta vermiştik. TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum."
Son Dakika › Politika › CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?