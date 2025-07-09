CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin - Son Dakika
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CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin

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CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
09.07.2025 22:48
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CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
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"İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" teklifine MHP lideri Bahçeli'nin destek verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erdoğan'ın da olumlu yaklaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özel el yükseltti. Özel, "O zaman hodri meydan. TRT savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans versin." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına Cumhur İttifakı'ndan peş peşe olumlu yanıtlar geldi.

ERDOĞAN: DAVA YAYINLANSIN TALEBİ GÜZEL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin." derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

ÖZEL'DEN YENİ TEKLİF

Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel el yükseltti. Sancaktepe mitinginde konuşan Özel, yargılamaların diğer televizyon kanallarında da canlı yayınlanmasını istedi.

"CANLI YAYINLAMAK İSTEYEN TÜM TELEVİZYONLARA FREKANS VERİLSİN"

Özel, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli yargılamanın uzadığını canlı yayını kendilerinin de kabul ettiğini söyledi. O zaman hodri meydan biz kanun teklimizi 9 Mayıs'ta vermiştik. TRT'nin duruşmayı bir kanaldan baştan sona eksiksiz, savcıyı nasıl veriyorsa savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından canlı yayınlansın. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans vererek eksiksiz ve tam yayınlanmasını istiyoruz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum."

Televizyon, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Trt, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin - Son Dakika

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