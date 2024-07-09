CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

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CHP lideri Özgür Özel'in, asgari ücrete zam konusunda ışık açma kapama çağrısı yanıt buldu. Özel'in "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın." sözleri sonrası birçok kentten eyleme dair görüntüler geldi. Eyleme CHP Genel Merkezi de katıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

09.07.2024 22:41
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, asgari ücrete zam konusunda tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapması sonrası saat tam 21.00'de Türkiye'nin birçok kentinden dikkat çeken görüntüler geldi.

CHP lideri Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapan Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız." dedi.

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

SAAT 21.00'DE IŞIKLARI KAPATIP AÇTILAR

Özel'in sözleri üzerine saat 21.00 için çağrı yaptığı ışık açma-kapatma eylemi ülke genelinde yapıldı. Bazı kentlerdeki vatandaşlar, Özgür Özel'in çağrısına kulak vererek ışıklarını söndürüp açtı.

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

EYLEME CHP GENEL MERKEZİ DE KATILDI

Saat tam 21.00'de yapılan eyleme Ankara'daki CHP Genel Merkezi de katıldı. Binada, eylem saatinde ışıklar kapatılıp açıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP'Lİ VEKİLLER, EYLEME MECLİS'TEN DESTEK VERDİ

TBMM Genel Kurulu'nda ise görüşmelerin devam ettiği sırada saat 21.00 olduğunda CHP'li milletvekilleri cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme iştirak etti.

CHP lideri Özel\'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye\'nin birçok kentinden görüntüler geldi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Coşkun Aksu: Çozum uretsın ışık sondurup açamkla olmuyor 36 20 Yanıtla
    Muhammed Kucuk: görüşme yaptiklarjnda asgari ücret ve emekli maaşlarina zam için nereden kaynak saglanabilecegine dair dosya hazırladığını ve bunları görüştüğünü açıklamasında söylemişti.A haberden başka kanallarida seyretmenizi tavsiye ederim. 23 16
  • Ahmet Yamaç: Milletvekillerinin maaşıyla da ilgili bir aksiyon bekliyoruz. 33 1 Yanıtla
  • Atilla Ata: Milleti birbirine düşürün bol bol vaatte bulunun sonra hamuduyla götürün. Hepiniz aynısınız. 19 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Artık din sömürüsü ve vatan edebiyatı krizin üstünü örtmeye yetmiyor. 21 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Artık din sömürüsü ve vatan edebiyatı yapmak krizin üstünü örtmeye yetmiyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. 16 2 Yanıtla
  • Osman Keçeci: Güzel bir demokratik tepki.. devamını bekliyoruz.. olmazsa geçim gelsin seçim 10 2 Yanıtla
  • Tc Nihan Ozler: fazla olmamış ama ışık söndüren 1 6 Yanıtla
  • mert çelik: nasıl bır faydası olacakkı alınan para bellı harcanan para bellı yanı kendını avundurmak sadece bu 3 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Asgari ücret zam kamuda israf tekbirleri 5 2 Yanıtla
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22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
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