CHP lideri Özel\'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye\'nin birçok kentinden görüntüler geldi

Politika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, asgari ücrete zam konusunda tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapması sonrası saat tam 21.00'de Türkiye'nin birçok kentinden dikkat çeken görüntüler geldi.

CHP lideri Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye ışık açma kapama çağrısı yapan Özel, "Asgari ücrete zam istiyorsanız, asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Işıklar uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin, zam isteyenler ayağa kalksın. Zammı söke söke alacağız." dedi.

SAAT 21.00'DE IŞIKLARI KAPATIP AÇTILAR

Özel'in sözleri üzerine saat 21.00 için çağrı yaptığı ışık açma-kapatma eylemi ülke genelinde yapıldı. Bazı kentlerdeki vatandaşlar, Özgür Özel'in çağrısına kulak vererek ışıklarını söndürüp açtı.

EYLEME CHP GENEL MERKEZİ DE KATILDI

Saat tam 21.00'de yapılan eyleme Ankara'daki CHP Genel Merkezi de katıldı. Binada, eylem saatinde ışıklar kapatılıp açıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

CHP'Lİ VEKİLLER, EYLEME MECLİS'TEN DESTEK VERDİ

TBMM Genel Kurulu'nda ise görüşmelerin devam ettiği sırada saat 21.00 olduğunda CHP'li milletvekilleri cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatarak eyleme iştirak etti.