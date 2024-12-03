CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti

Politika

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"HALA AYNI YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

"2010'lardan beri Atatürk ne dediyse tersini yaptılar" diyen Özel, "Bunun sonunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Ne huzur alıyorlar ne huzur veriyorlar. Hala birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Devlet kuran parti, dış politikaya 'devlet ciddiyeti' zaviyesinden bakmalıdır. Bu gelişmeler hakkında iktidar partisinin başka partilerle görüşmesi lazımdır" şeklinde konuştu.

"BİZİM SAFIMIZ YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

İç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yana olduklarını ifade eden Özel, "Bugün Suriye vekalet savaşlarının içindedir. Suriye'de istikrar sağlanmalı, terör tehdidi bertaraf edilmeli ve mülteciler geri dönmelidir. İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği" şeklinde konuştu.

ESAD'A ÇAĞRI YAPTI

Sözlerinin devamında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a da bir çağrı yapan Özel, "Esad'a çağrımızdır; Türkiye ile iyi ilişki kurmak faydanızadır. Karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun, Suriye ve Türkiye haklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Geçmişten ders alın, maceracılığı bırakın. İktidar yanlıları bir süredir Suriye'deki karmaşaya müdahil olmakta fazla ısrarcılar. Adeta bir fetih hareketinin başlatıldığını anlatmaktalar. Bunun neye mal olduğunu hepimiz biliyoruz. 10 Ekim katliamını hatırlayın, sınırın zafiyete uğramasının neye mal olduğunu hatırlayın" dedi.