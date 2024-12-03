CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti

Geniş Video İzle

Suriye'deki çatışma ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Biz iç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yanayız. Suriye, İran, Rusya komşumuzdur. Ne Amerika'nın ne de Rusya'nın çıkarları için çalışmamalıyız. Sayın Esad'a çağrımızdır; Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü için yeni bir sayfa açılmak zorundadır" dedi.

03.12.2024 14:08  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"HALA AYNI YANLIŞTA ISRAR EDİYORLAR"

"2010'lardan beri Atatürk ne dediyse tersini yaptılar" diyen Özel, "Bunun sonunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Ne huzur alıyorlar ne huzur veriyorlar. Hala birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Devlet kuran parti, dış politikaya 'devlet ciddiyeti' zaviyesinden bakmalıdır. Bu gelişmeler hakkında iktidar partisinin başka partilerle görüşmesi lazımdır" şeklinde konuştu.

"BİZİM SAFIMIZ YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

İç işlerinde kendi kararlarını veren Suriye'den yana olduklarını ifade eden Özel, "Bugün Suriye vekalet savaşlarının içindedir. Suriye'de istikrar sağlanmalı, terör tehdidi bertaraf edilmeli ve mülteciler geri dönmelidir. İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır. Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği" şeklinde konuştu.

ESAD'A ÇAĞRI YAPTI

Sözlerinin devamında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a da bir çağrı yapan Özel, "Esad'a çağrımızdır; Türkiye ile iyi ilişki kurmak faydanızadır. Karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun, Suriye ve Türkiye haklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Geçmişten ders alın, maceracılığı bırakın. İktidar yanlıları bir süredir Suriye'deki karmaşaya müdahil olmakta fazla ısrarcılar. Adeta bir fetih hareketinin başlatıldığını anlatmaktalar. Bunun neye mal olduğunu hepimiz biliyoruz. 10 Ekim katliamını hatırlayın, sınırın zafiyete uğramasının neye mal olduğunu hatırlayın" dedi.

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Suriye, Gündem, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ömer özdaş:
    Senin beynin yetmez 33 35 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    chp beka sorunudur 31 25 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP MUKABİLİNDE KORKAKÇA BİR AÇIKLAMA 38 16 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    özgür,çok boş yapıyosun,ya bunlar seni aşar,sen silivriye ziyarete git 32 19 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Sn özel böyle dedi diye ekepe görüşmek istemiyorum dermi der zamanında kulıçtaroğlu esedle görüşün dediğinde eyyy katil esed huuuyyy diktatör esed diyordu irduvan geldiğimiz nokta esede yalvarıyor ekepe. Bir zamanlar mursiye yaptığı gibi 10 27 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Gelde bınu alkapeye anlat 8 16 Yanıtla
  • serkan kaya:
    Doğru 11 5 Yanıtla
  • KURU FRU:
    CHP Lideri Devlet Bahçeli… Haber editörlerini sokaktan mı topluyorsunuz?? 4 4 Yanıtla
  • Mehmet Saraç:
    Bence siz güzel bir başlık atıp bütün haberlerinizi damdan düştü bir kurbağa kuyruğu titret Ricky öldü bunu birmizi kırdılar ve damdan düştü kurbağa diyerekten yazı habercilik böyle olur 5 1 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    Suriye ; abd ve rusya’nın büyük hesaplarının sofrası… * kılı 40 yarmalıyız, 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:32:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.