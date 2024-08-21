CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

Politika

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 günlük aranın ardından programına devam ediyor. Özel, çalışmalarını daha çok Ankara'da yürütürken bugün Genel Merkez'de ziyaretçilerini ağırladı.

YUNAN BÜYÜKELÇİYİ KABUL ETTİ

Özel, bu kapsamda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi. Özel'in makamındaki görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.

RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin partinin resmi hesaplarından açıklama yapılırken "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

ATATÜRK PORTRESİ ÖNÜNDE POZ

Yapılan paylaşımda görüşmeden fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflardan birinde, ikilinin Atatürk portresi yanında poz vermeleri dikkat çekti.