CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

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CHP lideri Özgür Özel'in Genel Merkez'de kabul ettiği Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile Atatürk portresi önünde poz vermesi dikkat çekti.

21.08.2024 13:30
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Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 günlük aranın ardından programına devam ediyor. Özel, çalışmalarını daha çok Ankara'da yürütürken bugün Genel Merkez'de ziyaretçilerini ağırladı.

YUNAN BÜYÜKELÇİYİ KABUL ETTİ

Özel, bu kapsamda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi. Özel'in makamındaki görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin partinin resmi hesaplarından açıklama yapılırken "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

ATATÜRK PORTRESİ ÖNÜNDE POZ

Yapılan paylaşımda görüşmeden fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflardan birinde, ikilinin Atatürk portresi yanında poz vermeleri dikkat çekti.

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

Yunanistan, Özgür Özel, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ercan Durmaz: dedemizin yanındayız diyo.... anlayana tabii 42 7 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı: ne diyelim kardeşler buluşmuş 30 14 Yanıtla
    Özgür Çelik: Seninde bilmediğin çok kardeşin vardır bence. 1 0
  • Mehmet Aytekin: Sizdeniz demek istemiş 23 7 Yanıtla
  • Sabri İnce: Atatürk ve bayrağı bahane ederek İzmir'de sahneye çıkmamıştı yunan sanatçı.. Büyükelçi bahane etmemiş iyi etmiş. 17 2 Yanıtla
  • Turan Akhan: ortak değeri nede olsa 7 2 Yanıtla
  • Adem Uçuk: Selanik buluşması 2 2 Yanıtla
  • Zafer Morkoç: Konuşmalarımıza Atatürk şahit ve onayladı mesajı vermişler?????? 1 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Ülkenin durumuna yunanlılar bile üzülüyordur enflasyon akın akın gelen mülteciler milyarliralarca dolandırıp serbest bırakılanlar konuştuğu için içeri atılanlar hangi birini sayayımki 1 0 Yanıtla

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