CHP lideri Özel, kızı katledilen babanın yanına gitti: Kimseyi geride bırakmadık, seni de bırakmayız - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, kızı katledilen babanın yanına gitti: Kimseyi geride bırakmadık, seni de bırakmayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyaretinde bir vatandaşın kızının ölümüyle ilgili sitemlerine yanıt verdi. Özel, acılı babayı teselli ederek konuyla ilgileneceğini söyledi. Baba Hikmet Aslan'ın kızının geçtiğimiz ay eski erkek arkadaşı tarafından katledildiği ve Aslan'ın 2022 yılında CHP'ye üyeliğinin yapıldığı öğrenildi.

26.04.2024 15:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Özel'in basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Kızım öldü devlet nerede, nerede CHP" diyerek Özgür Özel'e seslendi. Acılı babanın yanına giden Özel, buradayız bu konu ile ben ilgileneceğim" dedi. Baba Hilmi Aslan'ın 17 yaşındaki kızının geçtiğimiz ay eski erkek arkadaşı tarafından katledildiği ve Aslan'ın 2022 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiye üyeliğinin yapıldığı öğrenildi.

"KIZIM ÖLDÜ, NEREDE DEVLET, NEREDE CHP"

Özgür Özel, 31 Mart yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesine tebrik ziyaretinde bulunmak için kente gitti. CHP Denizli İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Özgür Özel'in konuşması, "Kızım öldü, nerede devlet, nerede CHP, bir Allah'ın kulu gelmedi.17 yaşındaki kızım öldü, ciğerlerim yanıyor. İsmini de ömrü uzun olsun diye Ömür koydum. Nerede devlet? Geliyorum hep kapılar kapalı, belediye başkanı kapıları açmıyor" sözleriyle kesildi.

ÖZEL, ACILI BABAYI TESELLİ ETTİ

Özel kendi konuşmasını yarıda keserek ismi Hilmi Aslan olduğu öğrenilen vatandaşın yanına giderek teselli etmeye çalıştı ve kendisinin konu ile ilgileneceğini söyleyerek "Ben seninle görüşeyim senin acın benim acım." ifadelerini kullandı. Cep telefonunu çıkaran Aslan, Özgür Özel'e Ankara'daki üye katılımında CHP'ye katıldığı fotoğrafı ve ardından da katledilen kızını gösterdi.

BELEDİYEDE İŞ SÖZÜ VERDİ

Gözyaşlarını tutamayan acılı adam işsiz olduğunu ve eve götürecek ekmek parasının olmadığını söyleyerek, "CHP nerede" sözleriyle sitem etti. Özel ise, "Buradayız, daha yeni geldik seçimlerden daha 10 gün geçti. Biz belediyeyi alalı daha 10 gün oldu. 1 tane işçi almadık. Belediye öncelikle seni işe alacak hiç sıkıntı yok. Sahip çıkacağız, çocuğunun da adını bir parka bir sokağa veririz elimizden geleni yaparız. Biz kimseyi geride bırakmadık seni de bırakmayız gözünü sevdiğim ben seni geride bırakmam" ifadelerini kullandı. Hilmi Arslan ise o sırada baygınlık geçirdi

CHP lideri Özel, kızı katledilen acılı babanın çığlığına kulak verdi: Kimseyi geride bırakmadık seni de bırakmayız

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Özel programın devamında yaptığı açıklamada kendisine bu konu hakkında bilgi verildiğini, olayın bir kadın cinayeti olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yapacağını ifade ederek, "Az önce kızları erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüş acılı bir aile geldi. Daha önce gelmiş iş istemişler belediyeye ulaşamamışlar. Başkanımız ilk kez konuya dahil oldu. Bundan sonra gereken yapılacak. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP lideri Özel, kızı katledilen acılı babanın çığlığına kulak verdi: Kimseyi geride bırakmadık seni de bırakmayız
Öldürülen 17 yaşındaki Ömür Aslan

KILIÇDAROĞLU 2022 YILINDA ROZET TAKMIŞTI

Acılı baba Hilmi Arslan, 18 Ağustos 2022'de dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından üye katılım toplantısına çıkartılmıştı. Hilmi Aslan yaptığı konuşmada, "Kendim hafriyatçıyım. İş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri çalışamıyorum, işsizim. Üç tane kız evladım var, ellerinizden öper. İki tane torunum var." ifadelerini kullanarak MHP üyelik belgesini yırtıp, CHP'ye geçtiğini açıklamıştı.

CHP lideri Özel, kızı katledilen acılı babanın çığlığına kulak verdi: Kimseyi geride bırakmadık seni de bırakmayız
CHP lideri Özel, kızı katledilen babanın yanına gitti: Kimseyi geride bırakmadık, seni de bırakmayız

Denizli, Baba, 3.Sayfa, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, kızı katledilen babanın yanına gitti: Kimseyi geride bırakmadık, seni de bırakmayız - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Özel, kızı katledilen babanın yanına gitti: Kimseyi geride bırakmadık, seni de bırakmayız - Son Dakika
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