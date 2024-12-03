CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar'' şeklindeki sözlerine cevap vermek için kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı.

03.12.2024 14:35  Güncelleme: 15:07
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada hükümete ekonomi üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Özel,kürsüye içinde 1 milyon 800 bin lira olan bavul getirdi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

"BİZİ KENDİ GÜNDEMLERİNE MUHTAÇ EDEMEZLER"

Bavulun içindeki para destelerini çıkartıp kule yaparak yerli ve milli otomobil TOGG üzerinden örnek veren Özel, "Bir yerli araç bu banknot çıktığında 26 bin TL'ye alınıyorsa bugün 1.8 milyon TL'ye alınıyor. Bizi kendi gündemlerine muhtaç edemezler. Tayyip Bey'in değil halkın gündemini konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

"VALİZİ DEVLET BEY İSTERSE GÖNDERİN"

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istemesine atıfta bulunan Özel'in paraları çıkardığı valiz için de "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" dedi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Vatandaş Rıza:
    işin gücün şov.. 25 21 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Şaklaban 19 18 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    iktidar bölücü zihniyetin ülke ekonomisine verdiği zarar pandemi ve depremin verdiği ekonomik zararla uğraşıyor herkes iyiyi arzu eder tabiki daha kötüsünü düşünen yok bu depremde halka yardım edemeyen bir ülkede olabilirdik suriye ıraka eşit bir ülkenin değişimine gelişmesine şahit olduk siz en kötü zamanlarda muhalif olmayı tercih ettiniz kazanmak uğruna kurduğunuz itifak ortağınız baraj altında kalmasın diye oy kampanyası bile yaptınız onları eleştirirken sizi görmedik ülkenin en büyük sorunu terör sorunu mücadele edenle itifak kuranı ayırt edemeyenler halka koyun dedi 12 3 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    Soytarı tipine Ömer eşhesin 4 3 Yanıtla
  • Muhammed Bayram Deveci:
    ülkenin geçtiği zor günleri de hiç hesaba almıyor Türkiye büyümez ise bunlar yüzünden büyümez 1 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Bumu bu ülkeyi yönetecek 0 0 Yanıtla
  • Ali :
    Siz böyle sov yaptiginiz sürece AB size sattigim sene vize vermez. Sizin yüzünüzden genclerimizin hayalleri hayel oluyor. Birgünde dürüst olun. Herseye karsi gelmekden vaz gecin birazda adam olun. Herseye muhalefetsiniz. Her hareketiniz Sov yapmaktan baska birsey degil. Terörün kökünü kurutacagiz diyoruz hayir diyorsunuz korumaya kalkiyorsunuz. Siz nasil bir Türk vatandasisiniz. Sizin Türk oldugunuz süpheli simdiye kadar Türk halkini düsündügünüzü kimse inanmkyor 0 0 Yanıtla
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