CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Politika

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada hükümete ekonomi üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Özel,kürsüye içinde 1 milyon 800 bin lira olan bavul getirdi.

"BİZİ KENDİ GÜNDEMLERİNE MUHTAÇ EDEMEZLER"

Bavulun içindeki para destelerini çıkartıp kule yaparak yerli ve milli otomobil TOGG üzerinden örnek veren Özel, "Bir yerli araç bu banknot çıktığında 26 bin TL'ye alınıyorsa bugün 1.8 milyon TL'ye alınıyor. Bizi kendi gündemlerine muhtaç edemezler. Tayyip Bey'in değil halkın gündemini konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"VALİZİ DEVLET BEY İSTERSE GÖNDERİN"

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istemesine atıfta bulunan Özel'in paraları çıkardığı valiz için de "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" dedi.