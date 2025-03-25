CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

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Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine küfredilmesine bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, ''O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.'' dedi.

25.03.2025 01:36  Güncelleme: 08:31
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İstanbul Saraçhane'deki İmamoğlu gösterilerinde skandal bir olay yaşandı. Protesto gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfredildi.

ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE YAPILAN SAYGISIZLIĞA BİR TEPKİ DE ÖZEL'DEN

Skandal olaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel, küfrü kendi annesine edilmiş saydığını belirtti.

"O KÜFRÜ KENDİ ANNEME EDİLMİŞ SAYIYORUM"

Özel, şunları söyledi: "O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Biz siyasetimizi de itirazımızı da temiz bir dille yaparız. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir. Protesto ile hakareti birbirine karıştırmak kabul edilemez. Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.

"BU KÜFÜR EDENLERLE MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKANLARI KİMSE BİRBİRİNE KARIŞTIRMASIN"

Bu küfür edenlerle, Saraçhane'de milli iradeye sahip çıkan, demokratik bir Türkiye isteyen, barışçıl gösteri yapanları kimse birbirine karıştırmasın. Bunun üzerine kimse milyonların haklı tepkisine algı operasyonuyla direnmeye yeltenmesin. Birkaç kendini bilmezin terbiyesizliği üzerinden, milletin bu itirazını değersizleştirmeyin!"

CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum
CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel: O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Melek Erkan:
    samimiyetsiz adam,milleti oraya diken sensin.İnan şu koltuğa yakışmıyorsun.ülkenin içinden geçtin kaç gündür 600 195 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    herkesi sokağa döken sen, polise el kaldıran kimler deyip oylama yapan sen.. bırak bu ayakları. hayatınız yalan ve soygun.. TC devleti ve başkanın yanındayız.. 573 144 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Birini sevmiye-beğenmiye bilirsiniz. Bu size küfür etme hakkı vermez. Eleştirme hakkınız vardır, ancak küfür etmek hele bir de ölmüş birine küfür etmek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır 489 34 Yanıtla
  • Khamet:
    ayık mı bu chp nin lideri acaba önçe herkesi şımart boykotu ver resmen bölücülüğe yap sonra da gel benim anamı hallet de 373 96 Yanıtla
  • Efem0909:
    Onları oraya toplayan sen değilmisin 386 71 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    gerçekten de ya, ölmüş anneye küfür etmek nasıl bir terbiyesizliktir 357 16 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Partinizin iç hesaplaşmasi üzerinizden, zihniyetinizin sokaklarda ateşe vermelerini,hadsizligini sizlerde kabul edin ki;Kırmızı çizgilerimizi değersizlestirmeyin! 236 25 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Saymana gerek halki senin sülalenden gecti. 165 37 Yanıtla
  • ahmet demir:
    vallahi billahi tillahi bunların bwdwlini kodeslerdenöderain cezaevi çok kötü bir yerr özgür özel 130 29 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    meraklanma yiğidim sira sana da gelecek..pek yakında selam yolladığın selo ile hasret giderirsin..sadece sabır.. 16 1 Yanıtla
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