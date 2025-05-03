CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'daki mitingde partililerini azarladı. Partide görevli kişilerin mitinge misafir gibi gelip kalabalığa karışmadığını söyleyen Özel ''Gelip de buradan bizi izleyen birinize randevu vermeyeceğim, ama milletvekili ama il başkanı ama belediye başkanı. Madem bu kalabalığa karışmazsın, özel kaleme talimat, 6 ay buradaki kimseye randevu yok.'' dedi.

03.05.2025 19:38
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sonuncusu Konya'da düzenlendi. Konya'daki mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partililere tepkisi damga vurdu.

CHP LİDERİNDEN PARTİLİLERE TEPKİ

CHP lideri Özel, mitingi kalabalığa karışmayıp uzaktan izleyen partili yöneticilere tepki gösterdi. Özgür Özel, 6 ay boyunca söz konusu isimlere randevu vermeyeceğini söyledi.

"BİRİNİZE RANDEVU VERMEYECEĞİM"

Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu yapılan yargılama hukuki ise hiçbir şey yapmayın, inanmıyorsanız bu kardeşinize el sallayın. Çek bakalım milyonları, çek bakalım milyonları, çek bakalım Konya'nın vicdanını... Siz hiçbir şey yapmayın. Burayı çek, gelip de buradan bizi izleyen birinize randevu vermeyeceğim, ama milletvekili ama il başkanı ama belediye başkanı.

"PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANI ORADAN İZLİYOR BENİ"

Madem bu kalabalığa karışmazsın, özel kaleme talimat, 6 ay buradaki kimseye randevu yok. Sanki para alıyoruz, gelmiş biletsiz buradan izliyor. Birinizi almayacağım yanıma. Bunlar parti üyesi. Parti üyesi olmayan burada, Konya'nın evladı burada. Partinin belediye başkanı oradan izliyor beni."

CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel, partililerini azarladı: Size 6 ay randevu yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Recep dönmez:
    bunlarda devlet yonetmeye aday allahim.sen.koru yarabbim 280 55 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    küstüm oynamıyorum sanki çocuk oyunu 234 32 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    hahayyyy papucumun kenarı kendini nasilda bi poh sanıyor komik 186 30 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Bu kişi varya komedi komedi. ömrümde böyle amatör bir siyasetçi görmedim. 184 26 Yanıtla
  • ERKUT ERÖZALP:
    Verin topumu ben gidiyorum, oynamıyorum,hepinize küstüm ?????? 162 21 Yanıtla
  • Can Dezen:
    bravo özgur adam gibi adam?? 28 140 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    tabi canim sorsalar sende adamsin salo 0 0
  • Abdullah Gur:
    bu adamın saati saatine uymuyor 2 saat sonra beraber görürsek şaşırmayın 133 16 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Ulan varya dua et CHP gibi bir partidesin ve 0'luk kitle zaten öldürsende chp seçmeni olduğu için kendini birşey sanıyorsun. Başka partiye geçsen şu zekanla %1 bile oy toplayamazsın. 106 19 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Trumpu chp nin basina getirip iktidar olacagiz 51 9 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Allah size iktidar nasip etmesin vay halimize Akp nin aynası 13 28 Yanıtla
  • engin7976744:
    Yazık güzel ülkeme... O da kendine soruyor, ne işim var burda diye... Sadece bağırıyor... Adam sanki pazarcı... 36 4 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Güldürüyorsunuz ya bizi, Allah iyiliğinizi versin 32 5 Yanıtla
  • 1Belinay:
    bunlar ne yiyor ne içiyor anlamak mümkün degil 28 4 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    kime saldiracagini sasirmis bunlar son cirpinislar özgür efendi 17 3 Yanıtla
  • Mert kursun :
    fotoşopla çogaltıyordunuz kalabalıgı neye kızdın sen bi bamya çorbası iç bantıda unutma 11 0 Yanıtla
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