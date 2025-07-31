CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

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CHP lideri Özel \'Sınırlarını aştı\' dedi, Tanju Özcan\'dan jet yanıt geldi
31.07.2025 16:11
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CHP lideri Özel \'Sınırlarını aştı\' dedi, Tanju Özcan\'dan jet yanıt geldi
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CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tanju kendi sınırlarını aştı, doğru değil" çıkışına yanıt verdi. Özcan, "Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'de kurulacak olan ve CHP'nin de destek verdiği komisyon hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " AK Parti, DEM, MHP şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi. Söz konusu tweetin partinin kurumsal duruşunu yansıtmadığını vurgulayan Özel, "Tanju kendi sınırlarını aştı, doğru değil. Partinin yönetimiyle ilgili önerilerini bana söyleyebilir ama Meclis'te kurulacak bir komisyon için attığı bu tweetle sınırlarını aştı" diye konuştu.

"TANRILAR KURBAN İSTİYORSA KENDİNİZİ ZORDA BIRAKMAYIN"

Özcan, Özel'in çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özcan, mesajında şunları kaydetti:

"Kendisine bir gün Gn Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve son karara kadar çok başarılı bulduğum Sn Gn Başkanımdan; 22 yaşından bu yana CHP'nin gençlik kolları başkanlığı, İlçe ve İl Başkanlıkları, Belediye Meclis üyeliği, Milletvekilliği yapan ve halen Gn seçimde 3. Parti olduğumuz Bolu'da AKP'yi katlayarak yüzde 54 oranla 2.dönem Belediye Başkanlığı görevini sürdüren, sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış diyen bir partili olarak, 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime yönelik 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü!! Ama halen ben sizin aldığınız karara değil ama iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız! Öte yandan Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • w1w2w3w4:
    Adam genel Başkanlığa oynuyor yıllarca daha çözemediniz mi? Ona buna sataşıp duruyor. Başkan siz baştan Bolu yu yönetim baştan sonrası sizden önce CHP yi sizden 100 kat daha, fazla güzel beğ inler var sen rahat ol.. 0 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    Her evden bir oy hdp kampanyası suriyede ne işimiz var teskere ye hayır genel ve yerel yönetimler itifakı seloya özgürlük vaadi sezgin tanrıkulu daha niceleri sen itifak kuranlara laf etme sorunu çözmeye çalışanları ihanetle suçla ırak arap kürt diye parçalandı 0 0 Yanıtla
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