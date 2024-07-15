CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Devlet-millet el ele vererek darbe girişimini püskürttüğümüz karanlık geceyle ilgili bir değerlendirmede CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu için de "5 dakikada bir aradım ama ulaşamadım" dedi.

15.07.2024 10:06
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Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler Boğaziçi Köprüsünü kapatarak darbe teşebbüsünde bulundular. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tanklar sokaklarda terör estirdi. Gerçekleşen darbe girişimi halkın ve güvenlik güçlerinin büyük direnişi sonucu başarısız oldu. Millet iradesinin galip geldiği gecede 251 kişi şehit olurken 2 bin 703 vatandaşımız da yaralandı.

CHP LİDERİ ÖZEL KARANLIK GECEYİ ANLATTI

Millet olarak kahramanlık destanı yazdığımız geceyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir değerlendirme geldi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Özel, "Külliye'nin üzerinde helikopter, uçak uçuyor, yerlerde ateş görüntüleri var. Değerlendirme sırasında ben, 'Bizim Meclis'e gitmemiz lazım' dedim. Çünkü bu darbeler Meclis'i kapatır. Biz Meclis'i açık tutalım. Gidip Meclis'i sararlarsa bir daha da giremeyiz. Oradan da çağrı yapalım.' Bu CHP Genel Merkezinde olmaz. Genel Merkezden tam çıkarken 'Birisi Genel Merkezimizin tüm ışıklarını yaksın' dedim. 'CHP darbe başlayınca ışıkları kapadı kaçtı' der birileri. Yönetici kalmıyor ama çalışanlar var. Onlara bir tane bile ışık kapanmamasını söyledim" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi neler yaşadığını anlattı

"KEMAL BEY'İ HER 5 DAKİKADA BİR ARIYORUM"

Açıklamasının devamında o gece darbe girişimini evinde televizyondan takip ettiği fotoğraf karesiyle dikkatleri üzerine çeken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na o gece ilk etapta ulaşamadığını belirten Özel, "Bu arada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu her beş dakikada bir devamlı arıyorum. Kemal Bey uçakta ve ulaşılmıyor. Biz, tam gitmeye uğraşırken Özel Kalemden aradılar, Kemal Bey'i Genelkurmay'dan birkaç kez aradılar. Olmadığını söyleyince, arayan kişi, 'Kemalist subayların da bu darbe girişimini desteklediklerini' söylemek istiyormuş. Biraz da küfürlü bir şekilde 'Hadi gitsinler oradan, darbe yapıyorsa yapsın, biz karşıyız. Önünde sonunda herkes zarar görüyor bu işten' dedim. Biz bindik araçlarımıza TBMM'ye gidiyoruz. Bizim sarı Vosvos da Aykut Erdoğdu ile birlikteydi" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TELEFONDA NELER SÖYLEDİ?

Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'na ulaştığını belirten Özel, "Meclis'e gitmeye karar verince TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı aradım ama ulaşamadım. Korumasına ulaştım. Sonra kendileri bize döndü. AKP'nin birkaç yetkilisini arayıp 'Meclis'i açmamız lazım' dedim. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın karşısında Meclis'in yan sokağında arabayı park etmeye çalışıyorum. Kemal Bey'in telefonunun açıldığı bilgisi geldi. Henüz uçakta olduğunu belirtti, 'Böyle saçma şey olur mu?' dedi ve şunları söyledi: 'Arkadaşlara benim de selamımı söyleyin. Darbenin karşısındayız. İlk bulduğum vasıtayla döneceğim ama dönebilecek miyiz bilmiyorum. Hava yollarının kapandığı söyleniyor. Karayoluyla deneriz. Kim yaparsa yapsın darbeye karşı çıkılır, çıkalım.' Meclis'e girince de zaten, Genel Başkanımızın talimatının darbeye direnme yönünde olduğunu söyledim ve o gece bu kayıtlara geçti."

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Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet eren Kacmaz: HANİ TİYATRO İDİ PİŞKİNLİKTE NİRVA HİÇ BİRZAMAN İNANDIRICI GELMİYORSUNUZ 33 15 Yanıtla
  • barış özcan: Eğer Ömer halisdemir gibi vatan sevdalıları olmasaydı, 16 temmuzda farklı bir güne uyanacaktık. Mekanları cennet olsun, gazilerimizdende Allah razı olsun inşallah. 24 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: "Kontrollü darbe" deyip sulandırmak isteyen sizlerdiniz.. 5 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba: Hani senaryoydu noldu. 0 0 Yanıtla

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