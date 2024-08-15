CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuştu. Meclis'te gerçekleştirilen Filistin oturumunda gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in ayağı kırıldığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadığını ifade etti.

15.08.2024 16:48  Güncelleme: 17:01
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin genel başkanı Özgür Özel'in sağlık sorunu nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki özel oturuma katılamadığını söyledi.

"BURADA OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Konuyla ilgili TBMM'de kısa bir açıklama yapan Başarır, "Burada olmayı çok istiyordu. Ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren büyük ihtimalle doktorların da desteğiyle ortopedik bir destekle yürüyebilecek. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek veriyor. Sabah söyleyecektik ama toplantının öneminden dolayı daha sonra açıklamayı doğru bulduk" ifadelerine yer verdi.

YARINKİ OTURUM İÇİN DOKTORLAR KARAR VERECEK

Yarın TBMM'de Can Atalay'ın durumuna ilişkin yapılacak olağanüstü oturuma katılıp katılmayacağının de netleşmediğini açıklayan Başarır, "Ona da katılmayı çok istiyor ama buna doktorlar karar verecek" dedi.

CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM\'deki Filistin oturumuna katılamadı

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: geçmiş özgür reis rabbim acil şifalar versin 39 44 Yanıtla
  • isa Can: Önemli değil 19 27 Yanıtla
  • soner yavuz: geçmiş olsun allahım şifalar versin 24 15 Yanıtla
  • Çelikk: Geçmiş olsun acil şifalar diliyorum Biraz Dinlen Sen Özgür Özel Kendini Heba Ediyorsun 21 16 Yanıtla
  • Sabri İnce: İBB baskanı ile olimpiyatlarda değil miydi ? 300 bin dolar harcamanın ağırlığını kaldıramamış anlaşılan. ... Geçmiş olsun diyelim. 11 11 Yanıtla
  • Adler Aceh: İyi olmuş,maskara 9 7 Yanıtla
  • Murat: başka bahane bulamamış mı.? Netanyahu gelseydi kapıda el pençe dururdu. 10 4 Yanıtla
  • Erol AY: Başkanımıza geçmiş olsun. 6 4 Yanıtla
  • sezai duran: Keşke kırık kırık oraya gelseydi süper olurdu 6 3 Yanıtla
  • selçuk çelik: hani bilirmisiniz Yalan Yalan diye bir şarkı var.ben bu durumu ona benzetiyorum.Tabi gelmez.çünkü konuşmayı yapan Filistin başbakanı. 5 1 Yanıtla
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