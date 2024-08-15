CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM\'deki Filistin oturumuna katılamadı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin genel başkanı Özgür Özel'in sağlık sorunu nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki özel oturuma katılamadığını söyledi.

"BURADA OLMAYI ÇOK İSTİYORDU"

Konuyla ilgili TBMM'de kısa bir açıklama yapan Başarır, "Burada olmayı çok istiyordu. Ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren büyük ihtimalle doktorların da desteğiyle ortopedik bir destekle yürüyebilecek. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek veriyor. Sabah söyleyecektik ama toplantının öneminden dolayı daha sonra açıklamayı doğru bulduk" ifadelerine yer verdi.

YARINKİ OTURUM İÇİN DOKTORLAR KARAR VERECEK

Yarın TBMM'de Can Atalay'ın durumuna ilişkin yapılacak olağanüstü oturuma katılıp katılmayacağının de netleşmediğini açıklayan Başarır, "Ona da katılmayı çok istiyor ama buna doktorlar karar verecek" dedi.