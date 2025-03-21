CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi. Özel, ''Biz Saraçhane'ye bir miting yapmaya değil, bir sonuç almaya geliyoruz. Üç gündür Saraçhane'deyiz, nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Yarın gelişmelere göre nerede olacaksak orada olacağız. Vatansa Vatan, Çağlayan ise Çağlayan, Taksim ise Taksim'' dedi.

21.03.2025 22:09
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

ÖZEL, BİR KEZ DAHA SARAÇHANE'DE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde bir kez daha Saraçhane'de İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz Saraçhane'ye miting için değil 19 Mart darbesine karşı durduğumuz için geldik. Bu bir parti mitingi değildir. Bu CHP'nin mitingi değildir. Burada çok sayıda CHP'li var. Ancak isimlerini gördüğünüz sloganlarını duyduğunuz, birkaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışmak için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'da halkın iktidarının simge noktasına koşan gelen tüm siyasi partileri, oluşumları, gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz kurumlarını yürekten selamlıyorum

"AND OLSUN Kİ, TAKSİM'İ GERİ ALACAĞIZ"

3 gündür Saraçhane'deyiz. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce Erdoğan, Gezi Parkını yıkıp yerine Topçu Kışlası yapacağım deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün, nerede olmamız gerekiyordu. O gün gezi de o gün Taksim'de olmamız gerekiyordu oradaydık. O gün bugün Taksim'i işçilere, gençlere yasaklıyor. And olsun ki, Taksim'i geri alacağız.

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

"MAZBATAYI SÖKE SÖKE ALDIK"

Satacak bir şey kalmayınca güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim, zengini değil yoksulu kollayan, gençleri duyan gören, İstanbul'a hizmet edecek aç gözlü değil yüce gönüllü bir evladı var var diyerek burayı Ekrem İmamoğlu'na emanet etti. Ekrem Başkan emaneti almadan önce 19 oylarını çalmak, mazbatasına Çökmek istedi, hep beraber direndik. Oradaydınız, oradaydık hep beraber mazbatayı söke söke aldık. Sonra utanmadan sıkılmadan, Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile YSK verilmiş mazbatayı iptal etti. Seçimleri yeniledi. AKP, MHP dediler ki biz 23 Haziran'da İmamoğlu'na Osmanlı tokatı atacağız. O gün fark 13 Bindi. Beyler mehter marşı ile İstanbul'a geldi. Onlarca bakanıyla büroktatıyla geldiler. Ekrem İmamoğlu'nun ise uçakları, bürokratları yoktu ama her yaştan genç yol arkadaşları vardı. Ekrem İmamoğlu beş yıl boyunca yılmadan sizinle beraber arkadaşlarıyla beraber çalışarak, İstanbul'a hizmet etti. 5 yıl sonra karşısında yeni bir bakan çıkardılar. İstanbullular o bakana git işine bak sen dedi.

"EKREM BAŞKAN 4 MAÇTA DA YENDİ"

Ekrem Başkan Tayyip Bey'i beş maçta da yendi. Güya yenilmez Tayyip Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü'nde yemişti. Üstüne de Ekrem İmamoğlu ona burada hat trick yaptı. Bu hazımsızlık bugün de seçimlerin üstünden bir yıl geçmesine her fırsatta Recep Tayyip Erdoğan milli irade demesine rağmen geçen yıl ilk kez kaybettiği seçimden sonra bu kez bu binayı oy ile alamayacağını gördüğü için yargı sopası eliyle bileğini kırmaya bu binaya hile ile girmeye çalışmaktadır. Buradayız, direnişteyiz. Burayı Erdoğan'ın kayyumuna vermeyeceğiz.

"BİZ DE ÇAĞLAYAN'DA OLACAĞIZ"

Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil, dünyanın en namuslu en çalışkan en kararlı siyasetçisine soru soranları cevaplarıyla yargılamak üzere Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız. Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe omuz omuza direnerek orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane ise Saraçhane, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, Taksim ise Taksim!

"KÖSTEKLEYENLER MANİPÜLASYON YAPMAK İÇİN DÖRT GÖZLE BİZİ İZLİYOR"

Bizi şu anda Türkiye'nin tüm televizyonlarının yanında tabii bunu destekleyenler canlı yayında, köstekleyenler yarın manipülasyon yapmak için dört gözle bizi izliyor. Ancak dünyanın bütün televizyonları, ajansları burada izlerken, biz içindeyiz. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyoruz ama dünya ve Türkiye görüyor ki Tayyip Erdoğan'ın istibdat, baskı, yasak rejimi sallanmaktadır, çökmek üzeredir. Tayyip Bey, duydum ki dün TV izlerken elindeki kumandayı fırlatmışsın! Ey Tayyip Erdoğan, 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah beş gün süreyle İstanbul'da eylem yapmayı, yürüyüş yapmayı yasaklamış, 'kalkışanlar dağıtılacak' demiştin... Tayyip Bey, ilk gece bu meydanda 120 bin kişi vardı. 'Yarına yok' dedin, dün gece bu meydanda 160 bin kişi vardı. Dün TV izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın, fırlatmışsın!

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi

"GÖREVDEN ALMAZSAN HATIRIM KALIR"

O sırada ben 21 il 14 büyükşehir ve tüm Türkiye'de örgütümüzü belediyelerimizi eyleme davet ederken, demişsin ki 'İstanbul başta olmak üzere yarın akşam Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de ve herhangi bir şehirde bir kalabalık toplanır eylem olursa o valiyi o emniyet müdürünü görevden alacağım' demişsin. Anadolu'yu tehdit ettin, bugün hiçbir ilde eylem olmayacak dedin, Tayyip Bey bak bugün burada 210 bin kişiyiz. Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor, İstanbul Valisi'ni İstanbul Emniyet Müdürü'nü görevden almazsan hatırım kalır! Ama performans ölçün buysa ne valine ne emniyet müdürüne kıyma. Çünkü değil yenileri, kendin gelsen İstanbul'a vali olsan yine toplanacağız. Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir.

"PROTESTO ANAYASAL BİR HAKTIR"

Arkadaşlarım söylüyor. Şu anda burada 300 bin kişi var. Yarın yiğidimizi Çağlayan'dan alacak mıyız? Ne bu meydan marjinaldir, ne de bu polis katildir. Marjinal olan Erdoğan'dır. Protesto anayasal bir haktır. Demokratlar cesur olur, protestoya saygılı olur. Ama diktatörler meydandan korkarlar. Erdoğan, sen bu meydandan korkuyorsan, sen de bir diktatörsün.

NEVRUZ MESAJI

Türklerin ve Kürtlerin Nevruz'unu kutluyorum. Barışın önünde eğiliyorum. Buradan, Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık'ı selamlıyorum. Vatan'daki, Silivri'deki canları selamlıyorum."

CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane\'de toplanan kalabalığa seslendi

Özgür Özel, Çağlayan, Politika, 3-sayfa, Taksim, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Ramazan Karadogan:
    özgür kaşınmaya başladın dikkat et 380 220 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bu kadar iyisinizde niye 3 ayda bir kongre yapılıyor sizler bile kendinizden emin değilsiniz... 364 203 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Hiç merak etme özgo sıra SanA geliyor sen iyice tehdit etmeye devam et 324 171 Yanıtla
  • Chen Medya :
    aktroller yazsanıza video Sırbistan diye siz akillanmazsiniz 155 262 Yanıtla
    Mehmet Yavuz:
    PARA İLE Mİ TOPLADINIZ 54 17
    Semih Aymergen:
    Chenenin yayını s. cez az kaldi 15 9
  • hüseyin güner:
    insanları sokağa çağırmak bir parti liderine yakışmaz böyle yaparsanız AK parti her zaman kazanır sandıkta kazanın sokak çağrıları çok yanlış 316 88 Yanıtla
    Muhammed Kucuk:
    Erdoğan'ın kendisine darbe yapıldığında o da herkesi sokağa cagirmadi mi ? 22 53
    Chen Medya :
    doğru koyun gibi beklemek lazım dimi 22 48
    2025Nisre.:
    zaten sandıkta kazanıldı ama tek adam için evet oyu verirken dusunecektin bunu 0 1
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SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel, bir kez daha Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslendi - Son Dakika
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