CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianamenin kamuoyunun bildiği gerçekleri gizlemeye çalıştığını belirterek, cinayetin tam anlamıyla aydınlanana kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

04.05.2024 23:15  Güncelleme: 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den iddianameye tepki geldi.

ÖZEL: KAMUOYUNUN BİLDİĞİ PEK ÇOK GERÇEĞİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

1 buçuk yılın ardından 29 Nisan günü tamamlanan Sinan Ateş cinayeti iddianamesine ilişkin Özel, "Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ: SAVCI İFADEMİ BİLE DOSYAYA KOYMAMIŞ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş konuyla ilgili Sözcü'ye çok sert açıklamalarda bulundu: "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net.

Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için.

"BİR İFADE ANCAK BU KADAR BASİTLEŞTİRİLEBİLİR"

Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar."

İşte iddianamade yer alan Ayşe Ateş'in ifadesi:

CHP lideri Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki

Özgür Özel, Sinan Ateş, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement